GF Vip | un concorrente rischia grosso | in arrivo un severo provvedimento disciplinare

Karina Cascella commenti spietati su Martina Hamdy concorrente eliminata dal GF Vip : Karina Cascella usa parole durissime contro il GF VIP ma in particolar modo contro Martina Hamdy Sono parole durissime quelle lanciate contro il Grande Fratello Vip dall’opinionista Karina Cascella, che ha concentrato il suo attacco principalmente contro la meteorina Martina Hamdy. Fresca di eliminazione, la Hamdy si è guadagnata le critiche della Cascella su Instagram: “Ma chi l’ha mai vista a questa?! – si è interrogata ...

Eva Henger svela strategia di Monte al Gf Vip - ancora polemiche sul concorrente : Francesco Monte al Grande Fratello Vip 2018: Eva Henger all’attacco Se Eva Henger non esistesse bisognerebbe inventarla. Questo perché sta dimostrando nel corso delle sue ospitate televisive, ad esempio nell’ultima puntata trasmessa di Ultime dalla casa di cui vi parleremo, di essere un’opinionista che non ha paura di dire ciò che pensa. Eva, tornata alla […] L'articolo Eva Henger svela strategia di Monte al Gf Vip, ...

Francesco Monte sta recitando al Gf Vip 2018? Ancora polemiche sul concorrente : L’intervista di Alessandro Cecchi Paone a Ultime dalla casa Un frizzantissimo Cecchi Paone ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti durante il programma Ultime dalla casa. L’insegnante universitario, più noto come conduttore del mitico programma La Macchina del tempo, ha parlato non solo della sua esperienza nel reality show ma anche di quella all’Isola dei Famosi […] L'articolo Francesco Monte sta recitando ...

GfVip - un concorrente diventerà papà : la compagna ha scoperto di essere incinta : C'è un concorrente all'interno della casa del Grande Fratello Vip che custodisce un segreto e - secondo quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo su 'Oggi' - si tratterebbe di Stefano Sala . Il ...

Grande Fratello Vip 2018 - anticipazioni ottava puntata : sorpresa speciale per Walter Nudo e vendetta in arriva per un concorrente : E' tempo di scontri e di nostalgia nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Questa sera in diretta su Canale 5 l'ottava puntata che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. Dalle...

Grande Fratello Vip. Frasi sessiste : il web chiede l’espulsione del concorrente : Al Grande Fratello Vip non possono mancare le polemiche. Anche quest’anno i concorrenti della casa più spiata d’Italia vengono ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere e la diretta viene trasmessa in chiaro su Mediaset Extra. Tutto quello che dicono e fanno all’interno della casa è costantemente sotto l’occhio vigile degli spettatori, che non si perdono neppure una virgola, così come è successo con le parole ritenute ...

GF Vip - esplode il gossip : “Una concorrente si è invaghita di Jane Alexander” : Ora che Jane Alexander è rimasta da sola, senza il suo Elia Fongaro, nella Casa avrà sicuramente modo di riflettere sulla sua situazione sentimentale. È entrata al reality show di Canale 5 da fidanzata (con Gianmarco Amicarelli, ndr), ma già dopo i primi giorni è parso a tutti evidente il feeling con l’ex Velino di Striscia la Notizia. Feeling che, settimana dopo settimana, si è fatto sempre più intenso. E infatti quando il compagno è ...

Grande Fratello Vip - la concorrente si è innamorata di Jane Alexander : la confessione estrema : Ad aver perso la testa per Jane Alexander non sembra essere solo Elia Fongaro. È questo il gossip portato alla luce da 361 Magazine . Infatti, a essersi invaghita dell'attrice italo-britannica ci ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella nuova concorrente : ma Barbara D'urso dice di no : Il Grande Fratello Vip quest'anno non brilla per gli ascolti e il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini è ben lontano dai risultati delle prime edizioni. Gli autori ...

Stefano De Martino via da L'Isola dei Famosi : un ex concorrente del GfVip prenderà il suo posto : Sarà Lorenzo Flaherty il nuovo inviato de L'Isola dei Famosi? Mediaset sarebbe pronta a chiedere all'attore di partecipare al programma per raccontare le vicende dei naufraghi che sbarcheranno sull'...

