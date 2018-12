Gf Vip | la mamma di Giulia | Con Monte si lascia Il rito? Tutto scritto

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi umiliata anche da sua mamma : 'Lei e Monte?' - badilata da record : anche la mamma umilia Giulia Salemi : la storia d'amore con Francesco Monte che sta nascendo al Grande Fratello Vip , con enormi difficoltà, è destinata a finire nel più rovinoso dei modi. Secondo ...

GF Vip - la mamma di Gulia Salemi smaschera Casa Signorini : 'Gli autori scrivono cosa fare' : Si continua a parlare del tanto discusso rito magico fatto da Fariba, la mamma di Giulia Salemi, protagonista di questa terza chiacchierata edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. In queste ore, infatti, la donna, che in passato ha partecipato a Pechino Express con sua figlia, è tornata a parlare dell'accaduto in una trasmissione radiofonica. In particolar modo si è lasciata andare a delle frasi che smaschererebbero certe dinamiche ...

Grande Fratello Vip - 'Non ha capito' : preoccupatissima la mamma di Giulia Salemi interviene a Pomeriggio 5 : Intervenuta nel consueto spazio dedicato al Grande Fratello Vip di Pomeriggio 5 di ieri, martedì 27 novembre, Fariba Tehrani , mamma di Giulia Salemi , ha voluto chiarire quanto detto alla figlia in ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e il rito magico per Francesco Monte. La mamma : «Ecco cosa ho fatto» : Francesco Monte e Giulia Salemi sono la coppia ufficiale del Grande Fratello Vip, ma qualcuno insinua che la storia d'amore non sia autentica. Per alcuni, invece, c'è lo zampino della madre dell'...

Gf Vip Fariba la mamma della Salemi sul rito ho recitato un copione : Giulia Salemi ancora una volta è statat messa in difficoltà dalla mamma Fariba,che è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” ed è stata subito polemica. Ilary Blasi e Alfonso Signorini rivelano a Giulia e Francesco che Fariba ha fatto un “rito magico” per far sì che il loro amore sbocci. «In una puntata di Casa Signorini ha bruciato i peli pubi…i di Cecilia Rodriguez, un mozzicone di sigaretta di Francesco e capelli di Giulia ...

Gf Vip la mamma di Giulia Salemi entra nella casa scoppia il caos : La mamma di Giulia Salemi Fariba, è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” ed è subito polemica. Ilary Blasi e Alfonso Signorini rivelano a Giulia e Francesco che Fariba ha fatto un “rito magico” per far sì che il loro amore sbocci. «In una puntata di casa Signorini ha bruciato i peli pubi…i di Cecilia Rodriguez, un mozzicone di sigaretta di Francesco e capelli di Giulia Salemi», spiegano i conduttori. Ma quando mamma Fariba ...

GFVip - scontro tra la mamma di Giulia Salemi e Alfonso Signorni : 'Ho recitato un copione' : Lunedì 26 Novembre, la mamma di Giulia Salemi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, per avere un confronto con la figlia. La puntata di ieri è stata caratterizzata da tantissime sorprese, ma anche da due eliminazioni che hanno portato all'uscita immediata di Martina Hamdy e Giulia Provvedi. Nel corso della tredicesima puntata Giulia Salemi e Francesco Monte sono stati informati da Alfonso Signorini, che la signora Fariba a ‘Casa ...

Grande Fratello Vip : il rito magico della mamma della Salemi fa infuriare Francesco Monte : Il Grande Fratello Vip si appresta a giungere al gran finale, ma i siparietti nella casa più spiata d’Italia non sembrano voler finire. L’ultimo in ordine cronologico riguarda la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. Un rito magico per far innamorare Francesco Monte e Giulia Salemi I due gieffini, che stanno vivendo una turbolenta relazione dall’inizio del programma, sembrano non riuscire a trovare la loro pace sentimentale. ...

Gf Vip - il rito della mamma di Giulia con i peli di Cecilia : Monte sbotta dopo la puntata : Durante la diretta di lunedì Signorini ha fatto sapere alla coppia dell'incantesimo fatto da Fariba per il loro amore, ma la...

Gf Vip - Fariba - la mamma di Giulia Salemi - entra in Casa : «Il rito con i peli pubici? Ho recitato un copione». Signorini furioso : Fariba , la mamma di Giulia Salemi , entra nella Casa del Grande Fratello Vip ed è subito polemica. Ilary Blasi e Alfonso Signorini rivelano a Giulia e Francesco che Fariba ha fatto un 'rito magico' ...

Gf Vip - dopo il rito magico parla la mamma di Giulia : "Uno scherzo" : Solo qualche giorno fa - un po' stupiti - vi avevamo parlato di questo rituale magico messo in atto da Fariba, la mamma di Giulia Salemi . Ospite di Casa Signorini , la donna aveva bruciato un ...

Fariba Tehrani - mamma Giulia Salemi/ Il rito vodoo con i peli pubici di Cecilia Rodriguez - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, ospite di Casa Signorini ha fatto una macumba per spingere Francesco Monte tra le braccia della figlia