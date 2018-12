Geoblocking addio | da domani acquisti online senza frontiere | cosa cambia

leggo

: Addio geoblocking: gli acquisti online nell'Ue non hanno più frontiere - Lux_Aurea : Addio geoblocking: gli acquisti online nell'Ue non hanno più frontiere - Lux_Aurea : Addio geoblocking: gli acquisti online nell'Ue non hanno più frontiere -

(Di domenica 2 dicembre 2018) ... così come queste non esistono quando un consumatore si reca a fare un acquisto in un negozio vero e proprio nel mondo reale. Per i beni fisici come abbigliamento, accessori o prodotti tecnologici, ...