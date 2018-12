ilfattoquotidiano

: Genova, viaggio in uno Sprar dopo il dl Sicurezza. Operatori: “Difficile restare umani”. Richiedenti asilo: “Buttat… - laura_ferro79 : Genova, viaggio in uno Sprar dopo il dl Sicurezza. Operatori: “Difficile restare umani”. Richiedenti asilo: “Buttat… - TutteLeNotizie : Genova, viaggio in uno Sprar dopo il dl Sicurezza. Operatori: “Difficile restare umani… - Cascavel47 : Genova, viaggio in uno Sprar dopo il dl Sicurezza. Operatori: “Difficile restare umani”. Richiedenti asilo: “Buttat… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Mentre alle strutture di accoglienza di tutta Italia stanno arrivando lettere dalle prefetture in cui si chiede l’immediata applicazione delle norme previste dal decreto, decine di persone che non rientrano nei nuovi criteri di accoglienza vengono lasciate per strada e glicercano le parole per spiegare ai richiedenti asilo ospitati nei centri quali saranno le principali conseguenze del decreto che molti pagheranno sulla propria pelle. “Si stima una perdita di 15.000 posti di lavoro perdell’accoglienza italiani e tra i 40 e i 100.000 richiedenti asilo che verranno esclusi dal sistema di accoglienza” è il triste bilancio degli addetti ai lavori in unodi. “Le persone verranno lasciate senza documenti e prospettive al loro destino per le strade di tutta Italia, proprio mentre le politiche sovraniste dei Paesi dell’Unione ...