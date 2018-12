Genova | a De Ferrari i fuochi d’artificio Trionfo di luci sulle note dell’Aida

Libertadores - il comune di Genova a Boca e River 'Giocate la finale al Ferraris' : ... per certi versi, rappresenta anche la loro prima casa - dichiara il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone - Si tratterebbe anche di un'ulteriore occasione per dare visibilità ...

River Plate Boca Juniors - pazza idea Genova : “Superclasico al Ferraris” : River Plate Boca Juniors, IL FERRARIS OFFERTO PER LA FINALE– Da poco calato il sipario sul derby della Lanterna, in cui Genoa e Sampdoria hanno chiuso sull’1-1, il Ferraris potrebbe essere palcoscenico di un altro derby, geograficamente lontano quanto sentimentalmente infuocato, come River-Boca. In seguito ai noti scontri che hanno preceduto la gara di ritorno […] L'articolo River Plate Boca Juniors, pazza idea Genova: ...