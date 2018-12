Genoa | per Juric decisive prossime 2 gare

Genoa : un ex Torino per la fascia sinistra : Secondo Sky Sport , il Genoa sta già pensando al mercato di gennaio e uno degli obiettivi più caldi è il difensore classe '95 del Monaco Antonio Barreca , sotto contratto fino a giugno 2023 ma poco impiegato ...

Genoa - Criscito : 'Tante offerte in estate - ma nessun dubbio. Zenit esperienza splendida. Su Spalletti e Quagliarella...' : Il capitano del Genoa , Domenico Criscito , si è raccontato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport con una lunga intervista in cui ha parlato del club rossoblù, dell'esperienza allo Zenit e non solo. SULLA PROMESSA - 'Nel 2011 promisi a Preziosi che sarei tornato. Capitano Futuro? Quello era ...

Calciomercato Genoa - Perinetti sfoltisce la rosa : pronte cinque cessioni [GALLERY] : 1/7 ...

Il calciomercato oggi – Genoa - nome nuovo per sostituire Piatek : Il calciomercato oggi – Il Genoa si è riscattato in campionato, nell’ultimo match è arrivato un pareggio prezioso nel derby contro la Sampdoria, buon punto per muovere la classifica ma soprattutto una prestazione ottima, adesso la squadra si prepara per la difficile trasferta sul campo del Torino. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato ed in particolar modo si pensa alla ricerca di un attaccante considerando la quasi certa ...

Il ritorno di Mazzarri : sta bene - in panchina per Torino-Genoa : L’articolo del Corsera Una buona notizia: Walter Mazzarri ha ripreso l’attività professionale dopo il «lieve malore» accusato negli ultimi giorni. Lo scrive il Corriere della Sera, e noi del Napolista non potremmo essere più felici. Dopotutto, Mazzarri rappresenta qualcosa di importante per chi è legato al Napoli. E poi è sempre bello avere buone notizie sulla salute di una persona. Secondo il quotidiano milanese, l’allenatore ...

Serie A - Fiorentina-Juventus a Orsato. Per Torino-Genoa c'è Mariani : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Calciomercato Genoa - accordo con il Newcastle per il prestito di Lazaar : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha ritrovato fiducia, la squadra di Juric dopo un periodo di crisi ha raggiunto il pareggio nel derby contro la Sampdoria, risultato importante per muovere la classifica, l’ex Crotone ha così evitato il ribaltone in panchina. Adesso la squadra è tornata al lavoro per preparare la delicata partita contro il Torino, due squadre che hanno necessità di conquistare un risultato positivo. Nel frattempo ...

Serie A Genoa - terapie per Spolli : quasi out contro il Torino : GENOVA - Secondo allenamento della settimana per i rossoblu, tornati in campo al mattino per preparare la prossima gara con il Torino . Out Nicolas Spolli , alle prese con le terapie mediche dopo il ...

Un derby per scacciare gli incubi - Genoa e Samp regalano spettacolo all’ombra del Ponte : Piatek risponde a Quagliarella : In una partita piena di significati, Genoa e Sampdoria regalano una serata piena di spettacolo che si conclude con un pareggio esaltante Una tragedia alle spalle, incubi nella mente e sorrisi da ritrovare. Il derby di Genova serve anche a questo, a regalare momenti di gioia e spensieratezza ad una città che ancora fa i conti con il recente passato. Tano Pecoraro/LaPresse Il calcio come metafora di evasione, come via d’uscita da una ...

Genoa-Sampdoria - le big d'Europa in tribuna al derby per i vostri gioielli : Genoa-Sampdoria è una partita unica. Lo è per i tifosi, per la città, e pure per i semplici appassionati in Italia e nel resto del mondo. La prova è che questa sera al Ferraris ci saranno davvero moltissime televisioni anche estere, che oltretutto hanno chiesto a Img - l'advisor per i diritti televisivi fuori Italia - di ...

Panchine Serie A - situazioni bollenti per Bologna e Genoa : i nomi per i sostituti in caso di esonero : Panchine Serie A – Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. Partite importanti per le zone alte della classifica ma anche brividi per la zona salvezza. In particolar modo molto importante il derby di Genova, di fronte Sampdoria e Genoa in una partita sentitissima non solo per la rivalità ma anche per la ...

Genoa-Sampdoria tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Genoa-Sampdoria? Genoa-Sampdoria è un'esclusiva di Sky Sport, in diretta dalle 20.30 sul Sky Sport 1 HD canale 251. Quanti sono i precedenti tra le due squadre? Sarà il 117º ...

