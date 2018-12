Genoa | Piatek e Lapadula furiosi dopo la sconfitta | maglie che volano e rabbia diffusa

Genoa - Piatek : 'Voglio segnare in tutte le partite - non penso a Ronaldo' : Krzysztof Piatek , attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Torino. 'Voglio segnare in tutte le partite, Ronaldo ha segnato ieri ma io voglio concentrarmi solo su me stesso'.

Il calciomercato oggi – Genoa - nome nuovo per sostituire Piatek : Il calciomercato oggi – Il Genoa si è riscattato in campionato, nell'ultimo match è arrivato un pareggio prezioso nel derby contro la Sampdoria, buon punto per muovere la classifica ma soprattutto una prestazione ottima, adesso la squadra si prepara per la difficile trasferta sul campo del Torino. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato ed in particolar modo si pensa alla ricerca di un attaccante considerando la quasi certa ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - il sostituto di Piatek può arrivare sempre dalla Polonia : occhi su Adam Buksa

Genoa - Piatek : 'Sogno di giocare la Champions - ma al Genoa sto bene' : "Giocavo in Polonia, per questo non mi conoscevano" Piatek apre poi le porte del suo mondo: "Mio padre Aleksander mi ha insegnato ad amare il calcio sin da bambino. Ho iniziato a giocare a due anni, ...

Genoa - Piatek : "Sogno il Mondiale - l'Europeo e la Champions" : "I miei sogni? Giocare il Mondiale e l'Europeo con la mia nazionale e anche in Champions League". Krzysztof Piatek , 23enne attaccante polacco del Genoa, non si nasconde e, dopo un avvio di stagione ...

Genoa : Piatek sogna in grande : ANSA, - GENOVA, 28 NOV - sogna "Europei e Mondiali con la Polonia" e, in un futuro prossimo, "anche la Champions League". Intanto si gode il sole e il mare di Genova. Così il capocannoniere della ...

Genoa-Sampdoria 1-1 in diretta LIVE : triplice fischio - Piatek risponde a Quagliarella : Genoa Sampdoria in diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match dello stadio Marassi AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA diretta TESTUALE DEL MATCH 90’+5′ Finisce qui la partita 62′ Occasione per il Genoa. Stacco imperioso di Kouamé, che svetta nel cuore dell’area su un cross di Romulo e […] L'articolo Genoa-Sampdoria 1-1 in diretta LIVE: triplice fischio, Piatek risponde a ...

Genoa-Sampdoria 1-1 : Quagliarella e Piatek gol nel derby : Genoa e Sampdoria interrompono la serie negativa pareggiando per 1-1 nel derby della Lanterna. L'inizio è di marca Samp, con Quagliarella che all'8' devia di testa alle spalle di Radu un cross ...

Serie A - Genoa-Sampdoria 1-1 : Piatek risponde a Quagliarella : Un derby finito in parità, bello ed emozionante. Un derby speciale, il primo dopo il crollo del Ponte Morandi , 103 giorni dopo quella tragedia che il 14 agosto ha sconvolto la città. Il dolore si fa ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Sampdoria 1-1 - Piatek risponde a Quagliarella e il derby della Lanterna non ha vincitori : 1-1 allo Stadio “Ferraris” di Genova tra Genoa e Sampdoria, per il derby della Lanterna numero 117, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2018-2019. Fabio Quagliarella al 9′ e Krzysztof Piatek (9° gol in campionato) al 17′ su Calcio di rigore sono stati gli autori dei gol di una partita molto intensa dal punto di vista agonistico che ai punti avrebbe visto prevalere i rossoblu, più pericolosi dalle parti di ...

Un derby per scacciare gli incubi - Genoa e Samp regalano spettacolo all’ombra del Ponte : Piatek risponde a Quagliarella : In una partita piena di significati, Genoa e Sampdoria regalano una serata piena di spettacolo che si conclude con un pareggio esaltante Una tragedia alle spalle, incubi nella mente e sorrisi da ritrovare. Il derby di Genova serve anche a questo, a regalare momenti di gioia e spensieratezza ad una città che ancora fa i conti con il recente passato. Tano Pecoraro/LaPresse Il calcio come metafora di evasione, come via d’uscita da una ...