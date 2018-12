Gb | a 4 anni chiama i soccorsi e salva la mamma | ' Venite | ci sono io | un cane e un

Bimba eroina a 4 anni - chiama i soccorsi e salva la mamma malata : “Correte - è grave” : Kaitlyn Wright di Askerswell, in Gran Bretagna, ha avuto la prontezza di chiamare il numero delle emergenze per far arrivare i soccorsi e salvare la madre, da tempo malata di fibromialgia, in preda ad un attacco di convulsioni: "Sono orgogliosa di lei".Continua a leggere

Chiamatelo miracolo Parma - dalla Serie D all’Europa in tre anni : è un’impresa firmata D’Aversa : Chiamatelo miracolo Parma. Sta per andare in archivio la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha lanciato prepotentemente la squadra di D’Aversa, altro successo davanti al pubblico amico, niente da fare per l’altra sorpresa del campionato: il Sassuolo. Il Parma è stato capace nel passato di imprese grandissime ma quello che sta facendo la squadra di D’Aversa con l’allenatore in primo piano merita di ...

Da due anni per Zuccaro non esistono mafia e corruzione : l’emergenza si chiama ONG : A Catania devono essere sparite le emergenze: niente criminalità, niente roghi tossici, niente corruzione, niente mafia, niente di niente. Il procuratore Zuccaro da due anni ha individuato negli sbarchi l'unico vero problema del Paese e fa niente se il suo battersi strenuamente sia utile solo alla pancia di chi sui migranti ha lucrato (fino a diventare il primo partito) e non abbia nessun risultato giuridico: ciò che conta è il rumore.Continua a ...

Franscesca Giuliano - la anni 50 di Avanti un Altro! - rivela : «Mi chiamano cicciona - ma porto la taglia 42 e l'ottava di reggiseno» : Francesca Giuliano , la 'Anni 50' del programma Avanti un Altro! , di nuovo nell'occhio del ciclone. La maggiorata scoperta da Paolo Bonolis, come anticipato da Leggo , aveva detto di essere stata '...

Scoperta super-Terra a soli 6 anni luce di distanza : si chiama “Barnard’s Star b” - è il secondo esopianeta noto più vicino a noi : È stato scoperto un pianeta in orbita intorno alla stella di Barnard, a soli 6 anni luce di distanza dalla Terra. Questo risultato notevole, pubblicato dalla rivista Nature – è il frutto dei progetti Red Dots e CARMENES, che hanno già scoperto un nuovo mondo in orbita attorno alla stella più vicina a noi, Proxima Centauri. Il pianeta, chiamato Barnard’s Star b, è ora il secondo esopianeta noto più vicino alla Terra [1]. I dati ...

Coppia britannica che ha chiamato figlio Adolf giudicata colpevole di neonazismo - : Una Coppia britannica che ha chiamato il proprio figlio Adolf è stata ritenuta colpevole di militanza ad un gruppo neonazista, segnala l'Independent riferendosi alla sentenza del tribunale. Il ...

Ipocondriaco in carcere : ha chiamato l'ambulanza 314 volte in cinque anni : Ha chiamato l'ambulanza più di trecento volte in cinque anni, con una media di una richiesta d"aiuto ogni sei giorni circa: la troppa ipocondria gli è costata il carcere.È la storia di un pensionato gallese di 73 anni diventato l"incubo dei centralini e degli ospedali del Paese. E allora la giustizia si è messa in moto, condannandolo a ben 20 mesi di prigione, dopo essere stato denunciato per il suo "stalkeraggio" e comportamento maniacale.Il ...

Super Mario è morto. Si chiamava Mario Segale - aveva 84 anni ed era italo-americano : Morto negli USA A 84 anni il "vero Super Mario": Mario Segale, imprenditore immobiliare italo-americano che negli anni Settanta affittò a Nintendo un magazzino dove il colosso dei videogiochi creò e battezzò con il suo nome il celebre idraulico coi baffi, tuta blu e cappellino rosso, è morto a Twikila nello stato di Washington.In un capannone nell'area di Seattle Nintendo creò Donkey Kong, il gioco che vide per ...

Giovanni Ciacci pronto per Ballando on the road : “Quando Milly chiama - io rispondo” : Ballando on the road: Giovanni Ciacci dice la sua su Milly Carlucci Qualche giorno fa è uscito il nuovo libro dello stylist Giovanni Ciacci intitolato “La Contessa”. Questo libro è la biografia di Giò Stajano. Quest’ultimo è diventato celebre, essendo stato il primo gay famoso dichiarato in Italia. Negli anni a seguire si è anche sottoposto a un intervento chirurgico per diventare donna. Oltre questa fatica letteraria ...

Van Basten fa 54 anni - sapete che non si chiama Marco? - : Poi diventa il centravanti più grande del mondo. LE LITI CON SACCHI Nessuno come lui, giocatore mostruoso, intelligentissimo, universale. Litiga con Sacchi ma Sacchi dice: «Diventerà anche un grande ...

Anche un italiano sul volo precipitato in Indonesia : si chiamava Andrea e aveva 26 anni : Tantissimi i messaggi di cordoglio per il giovane italiano morto nel tragico incidente aereo mentre faceva la cosa che amava di più: viaggiare per il mondo. Le ultime foto di Andrea a Giacarta ...

Tu sì que vales 2018 - quinta puntata/ Diretta e concorrenti : Giovanni Cusimano chiama i "carabinieri" : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti 27 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Ospite speciale della serata la giunonica Valeria Marini.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:56:00 GMT)

Chiama i soccorsi e salva la vita alla mamma : Isabella ha solo 4 anni : A soli quattro anni è già una piccola eroina. Questa bella bambina che vedete nella foto si Chiama Isabella e la sua storia ha fatto ben presto il giro della rete e dei quotidiani per quanto è straordinaria. E ci insegna che i bambini, anche se piccoli come Isabella, non vanno mai sottovalutati. Lei è riuscita a sorprendere tutti ma, soprattutto, ha salvato la sua mamma. Con un gesto semplice, ovvio, immediato. Ma non certo per una della sua ...

