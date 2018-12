Gattuso | Salvini?Si può perdere pazienza

Milan - il sindaco Sala : “Diatriba Gattuso-Salvini? Sto con Rino! Ecco perché…” : Giorni di fuoco nell’ambiente rossonero dopo la lite a distanza tra Gattuso e Salvini. Il tecnico del Milan ha infatti risposto dopo la partita contro la Lazio al Ministro degli Interni, che aveva accennato un commento sulla gestione del tecnico rossonero. Ciò non è piaciuto a Gattuso che aveva esortato Salvini a “fare il proprio […] L'articolo Milan, il sindaco Sala: “Diatriba Gattuso-Salvini? Sto con Rino! Ecco ...

Dai messaggi con Salvini alla sfida di Europa League - Gattuso non risparmia il fiato : “domani non possiamo permetterci di perdere” : Dalla sfida contro il Dudelange ai tanti infortuni: Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Europa League Gennaro Gattuso è stato protagonista nel pomeriggio nella conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Dudelange. L’incontro, il cui calcio d’inizio è previsto per domani alle 18.55 a San Siro, potrebbe far volare i rossoneri in testa alla classifica del girone F e ...

Gattuso : 'Salvini? Tutto ok - ci siamo chiariti' : ... la squadra si è compattata, sa le difficoltà che stiamo vivendo e ognuno sta dando qualcosa in più e dobbiamo continuare su questa strada - spiega a Sky Sport - Bisogna fare i risultati, passare il ...

Polemica Salvini-Gattuso - Balotelli si schiera con Ringhio : "Dico questo non per appartenenza politica - ha aggiunto - i partiti in questa storia non c'entrano: ma noi a Milano diciamo ' ofelé fa el to mesté' , pasticcere fai il tuo lavoro. Vale a dire che ...

Salvini-Gattuso - Mario Balotelli si schiera contro il leghista : 'Siamo in molti...' : Nel post partita di Lazio-Milan il tecnico rossonero, stuzzicato dal vicepremier per i mancati cambi, aveva invitato il ministro dell'Inter a 'pensare alla politica'.

Balotelli si unisce a Gattuso : “vorrei fare due chiacchiere con Salvini” : Mario Balotelli vorrebbe un faccia a faccia con Salvini, gli argomenti potrebbero essere forse quelli relativi all’immigrazione Mario Balotelli sta con Rino Gattuso. L’attaccante del Nizza si schiera dalla parte del tecnico del Milan nella querelle con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che, dopo il pari tra il Milan e la Lazio, se l’era presa con le scelte dell’allenatore. La replica di Gattuso: “A ...

Balotelli si schiera con Gattuso e punge Salvini : "Quante cose gli vorrei dire" : Matteo Salvini ha alzato un vero e proprio polverone con le critiche nei confronti di Gennaro Gattuso dopo il pareggio maturato con la Lazio di Inzaghi. I rossoneri, in vantaggio per 1-0 sul campo dei biancocelesti, sono stati agguantati dal gol di Correa al 94' con il vice Premier e Ministro degli Interni che aveva tuonato contro il tecnico del Milan per non aver fatto dei cambi per spezzare il ritmo nelle fasi finali della partita. Gattuso, ...

Milan - il sindaco Sala : “Diatriba Gattuso-Salvini? Sto con Rino! Ecco perché…” : Giorni di fuoco nell’ambiente rossonero dopo la lite a distanza tra Gattuso e Salvini. Il tecnico del Milan ha infatti risposto dopo la partita contro la Lazio al Ministro degli Interni, che aveva accennato un commento sulla gestione del tecnico rossonero. Ciò non è piaciuto a Gattuso che aveva esortato Salvini a “fare il proprio […] L'articolo Milan, il sindaco Sala: “Diatriba Gattuso-Salvini? Sto con Rino! Ecco ...

Rino Gattuso for president : risponde a Salvini e la rete lo candida segretario Pd : Salvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteNon è più Ernesto Che ...

SALVINI CHIEDE SCUSA A Gattuso : "LO STIMO"/ "Parlavo da tifoso : Rino miglior allenatore che Milan possa avere" - IlSussidiario.net : SALVINI si SCUSA con GATTUSO dopo il pareggio in Lazio-Milan: 'Che aspettava a fare i cambi?'. La replica del tecnico: 'Da italiano potrei dirgli..'.

Gattuso contro Salvini. i social : "La sinistra riparta da Che Ringhio" : Gli strascichi del pareggio con la Lazio in casa Milan non si sono manifestati solo a Milanello. Il giorno dopo la partita dell'Olimpico i rossoneri hanno scoperto di avere in panchina il nuovo leader dell'opposizione. Gennaro Gattuso ha risposto alle critiche di Salvini. Il ministro dell'interno aveva detto: "Non capisco perché non abbia fatto i cambi", immediata la risposta del tecnico rossonero: "Io non parlo di politica perché ...

Gattuso contro Salvini : 'Cambi del Milan? Pensi ai problemi dell'Italia' - Sky TG24 - : Il ministro dell'Interno al termine della partita dei rossoneri contro la Lazio, finita 1-1, aveva accusato l'allenatore di non aver fatto cambi. La replica del mister: "Con tutti i problemi che ...

Milan - Gattuso replica a Salvini : "Pensi a problemi del Paese" : Milan, Gattuso replica a Salvini: "Pensi a problemi del Paese" Il ministro dell'Interno al termine della partita dei rossoneri contro la Lazio, finita 1-1, aveva accusato l'allenatore di non aver fatto cambi. La replica del mister: "Con tutti i problemi che abbiamo, se parla di calcio, significa che siamo messi ...

Gattuso su critiche di Salvini : "Pensi alla politica - se ha tempo di parlare di calcio siamo messi male" : Gattuso risponde a Matteo Salvini: "Io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica, abbiamo problemi molto grandi in Italia. Se ha tempo di pensare anche al calcio vuol dire che siamo messi male". Così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso al termine della partita con la ...