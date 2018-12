Gasperini: «Cori razzisti? Speculazione per fare polemica»

ilnapolista

(Di domenica 2 dicembre 2018) In conferenza stampa Giampieropresenta Atalanta-Napoli in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sulla partita di domani: «Affrontiamo una sfida prestigiosa, sono gare importanti per la classifica ma anche per il valore dell’avversario che affrontiamo. Veniamo da una partita difficile ad Empoli, abbiamo concesso troppo in fase difensiva, siamo stati poco concentrati. Il Napoli fa buon gioco d’attacco, sarà un test importante per noi. Il nostro compito è tornare ad essere la solita Atalanta. Da lì nasce la nostra possibilità diuna prestazione positiva».Il Napoli di Ancelotti: «Contro gli azzurri abbiamo sempre fatto buone partite, cose pregevoli. Il Napoli sta facendo bene, Ancelotti è stato molto bravo, non era facile ereditare i risultati e la squadra di Sarri. Ha cambiato molto eppure ricever gli stessi apprezzamenti. Le motivazioni sono sempre molto ...