Gal Gun 2: Recensione, Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 2 dicembre 2018) Dopo il debutto su PS4 e Nintendo Switch, Gal Gun 2 arriva anche su PC Steam con supporto per la realtà virtuale, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraGal Gun 2La giornata inizia come sempre, arrivati a scuola notiamo la presenza di una strana applicazione sullo smartphone, la quale non può essere eliminata. La Angel Ring Company ci informerà sulla vittoria di un concorso, regalandoci uno speciale set di oggetti.Indossato il visore faremo la conoscenza di Risu, un angelo che ci assegnerà la missione di disinfestare l’istituto scolastico dai demoni, i quali hanno preso il controllo delle splendide fanciulle. Armati di una speciale pistola dovremo sparare i punti deboli e sensuali delle studentesse, allo scopo di liberarle dai mostriciattoli.Dopo una intro che sembra uscita da ...