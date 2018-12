G20 | Trump sigla tregua commerciale con Cina | da gennaio no ai nuovi dazi

Al G20 accordo tra Usa e Cina : tregua commerciale di 90 giorni. Xi e Trump si incontreranno ancora : ... "possono e devono" assicurare il successo delle loro relazioni in rapporto alle loro "crescenti responsabilità per la pace e la stabilità nel mondo", avendo "più interessi comuni che differenze". ...

G20 : sul commercio vince Trump - scompare lotta al protezionismo : Buenos Aires, 1 dic., askanews, - Una sorta di compromesso. Può essere interpretato così il comunicato finale congiunto del G20 che si è concluso a Buenos Aires, Argentina. O, per dirla con il premier ...

Al G20 evitato lo scontro - Trump strappa il compromesso sul comunicato finale : "Un grande successo per l'America": Donald Trump esulta per il risultato di un G20 dove il presidente degli Stati Uniti rischiava di ritrovarsi completamente isolato su tutti i temi forti in agenda, dal commercio al clima passando per l'immigrazione. Invece - in attesa del boccone più grosso, il possibile accordo con la Cina - il tycoon incassa a Buenos Aires un compromesso che gli permette di tornare a casa cantando vittoria. Mentre agli ...

G20 - intesa su documento finale/ Trump incontra Putin - Usa fuori da accordo sul clima : 'Grande successo' - IlSussidiario.net : G20, intesa su documento finale: Trump, 'Grande successo'. L'incontro con Putin, lo 'schiaffo' a Macron sull'accordo sul clima.

G20 - accordo su commercio e migranti ma sul clima Trump non rivede le proprie posizioni : "Abbiamo raggiunto l'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto ed esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici", ha dichiarato il presidente argentino Mauricio Macri al termine del G20 ospitato a Buenos Aires. In ambito immigrazione, l'articolo 17 evidenzia invece che "i massicci movimenti di rifugiati costituiscono una preoccupazione globale con conseguenze umanitarie, politiche, sociali ...

G20 - Trump non cede su ambiente e commercio. Ecco il documento finale : Buenos Aires - 'Abbiamo raggiunto l 'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto e esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici'. Al termine del ...

G20 - Trump incontra Putin nonostante avesse annullato il vertice : Buenos Aires - nonostante Trump , due giorni fa, avesse annullato l'incontro con Putin al G20 di Buenos Aires per via della crisi tra Mosca e Kiev sullo stretto di Kerch, il presidente americano e ...

G20 - accordo raggiunto. Firma anche Trump ma gli Usa non s’impegnano sul clima : C’è l’accordo sul documento finale al G 20 di Buenos Aires. anche il presidente Usa, Donald Trump, lo ha Firmato pur mantenendo una posizione speciale sull’ art. 21 dedicato al clima e confermando che Washington resta fuori dagli accordi di Parigi (Cop 21)...

G20 : breve colloqui tra Putin e Trump : ANSA, - ROMA, 1 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano, Donald Trump, hanno avuto un breve colloquio a margine del G20 di Buenos Aires. Lo ha fatto sapere il portavoce del ...

G20 - Trump incontra Putin. Si attende l'accordo sul documento finale - : I due leader si sarebbero parlati brevemente a margine del vertice. Secondo fonti argentine, sarebbe ancora in corso un "braccio di ferro" tra Usa e Ue per l'inclusione dell'accordo sul clima di ...

G20 - breve colloquio Trump-Putin : Il consigliere per la politica internazionale del Cremlino, Yuri Ushakov ha detto di non sapere quando i due leader potranno avere un altro incontro in seguito. Ha detto, comunque, di avere avuto un ...

G20 - Trump alla ricerca di un'intesa con Xi Jinping : Teleborsa, - Il presidente americano Donald Trump sembra essere piuttosto convinto che riuscirà a trovare un'intesa commerciale con il presidente cinese Xi Jinping , che incontrerà proprio oggi, 1° ...

G20 - Trump alla ricerca di un'intesa con Xi Jinping : Il presidente americano Donald Trump sembra essere piuttosto convinto che riuscirà a trovare un' intesa commerciale con il presidente cinese Xi Jinping , che incontrerà proprio oggi, 1° dicembre 2018, ...

Al G20 Conte tratta sulla manovra. Poi il selfie con Trump : Il premier Giuseppe Conte, volato al vertice internazionale assieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria, viene accolto da un caloroso abbraccio del presidente della commissione europea, Jean-...