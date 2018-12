Fury-Wilder | la sfida termina in parità | la reazione del pubblico dopo la decisione dei

Boxe - mondiale massimi : Fury - inferno e ritorno. Due volte ko - ma con Wilder finisce pari : Dodici round che sono stati una rappresentazione metaforica degli ultimi tre anni del britannico: la vittoria con Klitschko nel 2015 gli aveva consegnato le chiavi del mondo. Poi la caduta agli ...

VIDEO Wilder-Fury - gli highlights e la sintesi : Mondiale WBC pesi massimi - due ko non bastano all’americano! : Deontay Wilder e Tyson Fury hanno pareggiato il Mondiale WBC dei pesi massimi. Allo Staple Center di Los Angeles (USA) i due pugili si sono resi protagonisti di un’autentica battaglia: lo statunitense ha mandato il britannico al tappeto per ben due volte ma non è bastato per vincere l’incontro perché il suo rivale è riuscito a farsi apprezzare per l’agilità, per la difesa e per il buon jab sinistro. Di seguito il VIDEO con gli ...

Boxe - clamoroso pareggio tra Deontay Wilder e Tyson Fury! Mondiale WBC da urlo - il britannico va ko due volte ma non basta : Un clamoroso pareggio. Questo il verdetto dell’incontro tra Deontay Wilder e Tyson Fury, il Mondiale WBC dei pesi massimi che ha regalato grandissimo spettacolo allo Staple Center di Los Angeles (USA): l’incontro più atteso dell’anno per la categoria regina si conclude dunque senza vinti né vincitori, un pari e patta che lascia con l’amaro in bocca entrambi i contendenti che si sono davvero dannati l’animo sul ring. ...

LIVE Wilder-Fury - Mondiale WBC boxe in DIRETTA : battaglia titanica per la corona dei pesi massimi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Deontay Wilder-Tyson Fury, Mondiale WBC dei pesi massimi: allo Staple Center di Los Angeles (USA) andrà in scena uno degli incontri più attesi dell’anno, due colossi sono pronti a fronteggiarsi sul ring e si contenderanno una delle cinture iridate della categoria regina: da una parte il 33enne statunitense che difenderà il titolo di fronte al proprio pubblico, dall’altra il 30enne ...

Boxe - Fury-Wilder : il Mondiale Wbc dei pesi massimi in diretta su Dazn : Notte di noble art tra poche ore allo Staple Center di Los Angeles, dove sono attesi sul ring il britannico Tyson Fury e lo statunitense Deontay Wilder per il titolo Mondiale Wbc dei pesi massimi. Di fronte due campionissimi del pugilato dal carattere non proprio semplice. dal comune carattere affatto semplice. Entrambi si presentano all’appuntamento californiano da imbattuti: 27 vittorie su 27 combattimenti Fury (19 per ko), 40 su 40 Wilder (39 ...

Wilder contro Fury - stanotte : È l'incontro dei pesi massimi più atteso dell'anno, per popolarità, presenza mediatica e storie dei due pugili (più che per le loro qualità tecniche)

Fury-Wilder - Mondiale WBC 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Questa notte (attorno alle ore 06.00 italiane) andrà in scena l’attesissima sfida tra Deontay Wilder e Tyson Fury, incontro valido per il Mondiale WBC dei pesi massimi. Allo Staple Center di Los Angeles (USA) i due titani della categoria regina daranno vita a una battaglia campale per la cintura della categoria regina: il 33enne statunitense difenderà il titolo per l’ottava volta in carriera, il 30enne britannico andrà ...

Boxe - Fury-Wilder i cattivi e almeno a parole redenti del ring per il titolo dei massimi : Il mondo del pugilato è abituato a dichiarazioni choc, eppure Wilder ha esagerato al punto da rischiare la squalifica. 'Spero di avere un morto nel mio record, lo voglio veramente', ha detto qualche ...

Deontay Wilder-Tyson Fury - lo scontro totale che promette scintille : Mondiale WBC da brividi - chi vincerà tra i pesi massimi? : Lo scontro tra titani, la battaglia campale tra due giganti del ring, il confronto tra due fenomeni del pugilato pronti a fronteggiarsi a viso aperto nell’incontro di boxe più atteso dell’anno, la sfida totale tra due imbattuti che si contendono il Mondiale WBC dei pesi massimi: Deontay Wilder difende la cintura contro Tyson Fury in un match al cardiopalma che promette spettacolo, due personalità molto forti e agguerrite daranno ...

Fury-Wilder boxe - a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Ormai ci siamo: è tutto pronto per la sfida valida per il titolo mondiale dei pesi massimi WBC, che nella notte italiana metterà di fronte Tyson Fury e Deontay Wilder allo Staples Center di Los Angeles. Si inizierà alle prime luci dell’alba: la prima campanella dovrebbe suonare alle 6.00 ora italiana di domani, domenica 2 dicembre. Entrambi hanno un ruolino di marcia fin qui immacolato: Fury ha collezionato 27 vittorie, delle quali 19 ...

Boxe - Mondiale Pesi Massimi WBC 2018 : Tyson Fury-Deontay Wilder. Programma - orario e tv. Come vederlo in streaming : Mancano meno di ventiquattr’ore all’appuntamento con la sfida valida per il titolo Mondiale dei Pesi Massimi WBC, che mette di fronte Tyson Fury e Deontay Wilder allo Staples Center di Los Angeles. Di attesa, per questo combattimento, ce n’è tanta, e non a torto: Fury vuole rimettere il proprio nome al centro dell’attenzione del pugilato globale, mentre Wilder intende affermare ancora una volta la propria forza, visto ...

Deontay Wilder-Tyson Fury - Mondiale WBC : la battaglia campale tra due titani - il match dell’anno dei pesi massimi : Tyson Fury contro Deontay Wilder, semplicemente il Mondiale WBC dei pesi massimi, uno degli incontri più attesi dell’anno, la super sfida mediatica tra due colossi pronti a sfidarsi per una delle corone iridate della categoria regina. L’appuntamento è per sabato 1° dicembre (in Italia saranno le prime luci dell’alba di domenica) allo Staple Center di Los Angeles (USA) per un match titanico che promette scintille visti anche ...

Fury-Wilder - Mondiale boxe pesi massimi WBC 2018 : a che ora inizia e come vederlo in tv e streaming : Sabato 1° dicembre andrà in scena l’incontro di boxe più atteso dell’anno, Deontay Wilder e Tyson Fury si sfideranno sul ring di Los Angeles per il Mondiale WBC dei pesi massimi. Nella metropoli statunitense i due pugili si sfideranno per la corona iridata della categoria regina, il match di cartello di questo 2018 regalerà sicuramente grandissime emozioni e lo show non mancherà tra due dei migliori atleti in circolazione nella ...

Deontay Wilder-Tyson Fury - Mondiale WBC pesi massimi : il montepremi e la borsa. Quanti soldi guadagnano i due pugili? Cifre faraoniche : 24 milioni di dollari (circa 21,1 milioni di euro): questa dovrebbe essere la borsa della super sfida tra Deontay Wilder e Tyson Fury, Mondiale WBC dei pesi massimi che andrà in scena sabato 1° dicembre a Las Vegas (USA). Sono queste le voci che circolano riguardo al ricchissimo montepremi per uno degli incontri più attesi dell’anno, come riporta il Telegraph gli entourage dei due fenomeni si sono accordati per una diseguale divisione ...