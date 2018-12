FRATEL BIAGIO CONTE | ALLOGGIO NEGATO A SANTIAGO DE COMPOSTELA Missionario senza soldi | 4

Biagio Antonacci accusato di plagio per ‘Mio FRATEL lo’ : Il musicista Lenny de Luca parla di "coincidenza” nella melodia e nel ritornello tra il singolo del cantante e il suo brano...

«Biagio Antonacci ha copiato una mia canzone» : nel mirino Mio FRATEL lo - diffida per plagio : Un musicista, Lenny De Luca , ha inviato una lettera di diffida all'etichetta discografica di Biagio Antonacci perché secondo lui ci sarebbe 'palese coincidenza' nella melodia e in particolare nel '...

Diffida per Biagio Antonacci - accusato di plagio per ‘Mio FRATELlo’ : Ci sarebbe “palese coincidenza” nella melodia e in particolare nel “ritornello” tra la canzone Mio fratello, recente singolo di Biagio Antonacci, e un pezzo intitolato Sogno d’amore depositato alla Siae più di dieci anni fa. Lo sostiene l’autore di quest’ultimo brano, il musicista Lenny de Luca, che, assistito dai legali dello Studio Lione Sarli, ha già inviato all’etichetta discografica del ...