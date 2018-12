lastampa

: Gilet gialli, il terzo morto in Francia Macron convoca riunione all’Eliseo - Corriere : Gilet gialli, il terzo morto in Francia Macron convoca riunione all’Eliseo - Alien1it : #France, #Paris. Gilet gialli o fascisti spaccatutto in glilet? Gilet gialli, il terzo morto in #Francia #Macron co… - svilupp : Francia, riunione d’emergenza all’Eliseo. Terzo morto dall’inizio delle proteste dei gilet gialli -

(Di domenica 2 dicembre 2018)sotto choc dopo il sabato nero di Parigi per la guerriglia innescata dai gilet gialli. Il presidente Emmanuel Macron, rientrato dal G20 di Buenos Aires, ha visitato la zona dell’Arco di Trionfo per rendersi conto dei danni prima di un vertice per fare il punto sulla situazione. Il bilancio aggiornato è di 412 fermati con 378 persone ancora ...