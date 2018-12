Foto Carabinieri in servizio distratti dalle chat dei propri cellulari | scatta il divieto

Carabinieri con lo smartphone in servizio : la Foto diventa virale e arriva il divieto : Stop allo smartphone per i Carabinieri in servizio. L'Arma ha disposto il divieto con una circolare del 29 novembre scorso e le motivazioni sono fin troppo ovvie: la distrazione dello schermo durante ...

Foto hot in rete - trasferita la sexy marescialla dei Carabinieri : Sul web circolano Foto perlomeno imbarazzanti di una giovane maresciallo dei Carabinieri. Il giallo delle immagini a luci...

Mitsubishi Eclipse Cross - il crossover con gli occhi a mandorla arruolato nei Carabinieri [Foto] : Due unità del Crossover giapponese appositamente allestite sono state consegnate ufficialmente all’Arma dei Carabinieri Due veicoli Mitsubishi Eclipse Cross, appositamente allestiti per lo svolgimento del servizio istituzionale di pronto intervento su tutto il territorio nazionale, sono già a disposizione dell’Arma dei Carabinieri. Mitsubishi e l’Arma dei Carabinieri hanno scelto Eclipse Cross per le elevate prestazioni del motore 1.5 ...

Nassiriya : 15 anni dalla strage dei Carabinieri - Foto - : Il 12 novembre 2003 , alle 10.40 ora locale , le 8.40 in Italia,, un'autocisterna carica di esplosivo, con a bordo un attentatore suicida, sfondò l'entrata della base "Maestrale" , presidiata dai ...

I Carabinieri a lezione dal Campione di Rally per imparare a domare la Peugeot 308 GTi [Foto] : ll Campione italiano Rally Paolo Andreucci ha tenuto un esclusivo corso di formazione a selezionati militari dell’Arma dei Carabinieri A qualche mese dalla consegna della Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport all’Arma dei Carabinieri, fornita in comodato d’uso gratuito, la casa del Leone ha completato il progetto siglato con l’Arma mettendo a disposizione il fresco Campione italiano Rally Paolo Andreucci, per formare alcuni militari che ...

La Jeep Grand Cherokee arruolata nell’Arma dei Carabinieri [Foto] : Le 19 vetture Jeep che compongono questa speciale flotta sono equipaggiate con motore 3.0 V6 CRD La Jeep Grand Cherokee “indossa” la divisa dell’Arma dei Carabinieri ed entra a far parte delle unità antiterrorismo. Contraddistinte dalla classica livrea blu istituzionale, le 19 vetture Jeep che compongono questa speciale flotta sono equipaggiate con motore 3.0 V6 CRD da 190 CV, cambio automatico a 8 marce con controllo ...