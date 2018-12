Foligno | gli Stati generali delle rievocazioni storiche fanno centro | ' Serve una rete

Foligno - l'appello della mamma ai ladri dei tutori del figlio disabile : "Restituiteli - gli servono per camminare" : Francesca Silvestrini sulla pagina Facebook "Segnalazioni Foligno " ha chiesto aiuto per recuperare gli impianti a gamba intera del suo bimbo di due anni, rubati dalla sua auto

Campionati di danza - l'addio a Foligno delude gli albergatori : "Persi 600mila euro" : Insomma, la scelta del Comune non sarà indolore per il mondo alberghiero ed extra alberghiero, in considerazione del movimento di atleti, addetti ai lavori e spettatori che un evento nazionale di tre ...

Foligno - la storia della famiglia Tucci raccontata nel libro "Qualcuno dice no!" : S'intitola "Qualcuno dice no!" ed è la vera storia di tredici persone, vissute in epoche diverse e in momenti bellici duri, che seppero disubbidire all'ordine di uccidere, rischiando la propria vita o ...