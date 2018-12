Flat tax | norma anti-furbetti Capannoni | taglio doppio all' Imu

Flat tax - arriva la norma anti-furbetti Capannoni : taglio doppio all'Imu : Dall'Imu sui Capannoni, ai giochi e dalle accise per l’autotrasporto allo sconto per le farmacie. Dopo vari rinvii il governo ha depositato in commissione Bilancio della Camera un pacchetto di 58 emendamenti alla Manovra. Il pacchetto è composto da 41 proposte Segui su affaritaliani.it

Manovra - stallo in commissione. Stop ai fubetti della Flat tax - raddoppia sconto Imu su capannoni : Sono 56 i ritocchi di Governo e relatori, arrivano 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Artom ad Affari : "Deficit al 3 - 4% Flat tax e cuneo da 17 miliardi" : "E' una provocazione ma molto concreta. Non si può affrontare un 2019 con una procedura d'infrazione aperta, una spada di Damocle mentre il governo è soggetto a uno stillicidio continuo di notizie negative, anche riguardo ai rapporti fra governo e Commissione europea. Quindi o si chiude l'argomento prima dell'Ecofin del 22 gennaio, cedendo Segui su Affaritaliani.it

Per quest’anno niente Flat-tax : Ora che il Governo ha presentato alle Camere la proposta di Legge di Bilancio, si fanno più chiari i contorni delle misure economiche che verranno introdotte nei prossimi mesi. Tra di esse vi è la flat tax che dovrebbe, nelle intenzioni di Matteo Salvini e alleati, permettere il rilancio economico del sistema paese.Se un tale provvedimento fosse così popolare ci si aspetterebbe un "boom" di interesse per il tema. In ...

Flat tax - un cavillo inserito in manovra rischia di far pagare di più invece che meno : Flat tax, il cavallo di battaglia di Salvini che insieme al superamento legge Fornero è stato il motivo di tanto successo elettorale. Ora che la Lega è al governo però le cose sembrano cambiare rispetto a come si erano prospettate inizialmente, in particolare la Flat tax potrebbe rivelarsi più una fregatura che un aiuto ai lavoratori autonomi. Un cavillo nel ddl di bilancio dove si parla della tassa piatta al 15% potrebbe non solo portare meno ...

Manovra - il trucco del governo : la Flat tax sempre più "mini" : A volte bastano due parole mancanti, un particolare, per infrangere un 'sogno'. Quello di milioni di elettori ammaliati dall'idea di ritrovarsi un giorno con una tassazione 'piatta', semplice, facile ...

Partita Iva - la Flat tax conviene davvero? Numeri alla mano i benefici sono per pochi : Sos Partita Iva ha analizzato - con tanto di simulazioni - il reale impatto della proposta di flat tax del Governo

Boccia (PD) : soldi della Flat tax vadano alla scuola : Il comunicato stampa di Francesco Boccia, che riceviamo e pubblichiamo di seguito, contiene alcune proposte per risolvere i nodi principali della scuola. Per certi versi rappresenta una sfida al governo. In esso appare l’esortazione ad investire i soldi della manovra per un conto scuola con €1.000,00 all’anno fino alla maturità. Il comunicato stampa “In manovra c’è un messaggio chiaro: con i soldi degli italiani non si fa la Flat Tax ...

Flat tax - per gli autonomi in arrivo uno sconto fino al 52% rispetto ai dipendenti : MILANO - Con le norme sulla Flat tax in arrivo con la legge di Bilancio, rischia di aprirsi una voragine di distanza nel trattamento fiscale di una buona fetta di lavoratori autonomi rispetto ai loro ...

Con la Flat tax risparmi da 2 miliardi per le partite Iva individuali : Secondo uno studio del consiglio nazionale dei commercialisti, nel 2019 i risparmi ammonteranno a 331 milioni, per poi...

Flat tax Partite Iva 2019 : chi resta escluso dal nuovo regime : La Flat Tax Partite Iva 2019 fino a 65 mila euro scalda i motori e i liberi professionisti si preparano ad aderire al nuovo regime. In accordo con quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019 e dal Decreto fiscale collegato, è imminente l’avvio del nuovo regime forferario 2019 con Flat tax al 15 per cento per i contribuenti che generano un volume d’affari fino a 65 mila euro. Senza contare poi che per gli under 35 e per gli over 55 è prevista ...

Nuove partite Iva - corsa alla Flat tax : il 39% sceglie il fisco leggero : Nel terzo trimestre 2018 sono oltre 37mila 500 i contribuenti che hanno aperto un partita Iva aderendo direttamente al regime forfetario. In calo del 2,4% il numero complessivo delle Nuove posizioni Iva...

Francesco Boccia (PD) : diamo alla scuola i soldi della Flat tax : Tutte le risorse della legge di Bilancio recuperate facendo fare altri debiti agli italiani, invece di metterle su una flat tax pasticciata, concentriamole tutte sulla scuola. Investiamo sui nostri ragazzi, sugli insegnanti e sul personale scolastico; apriamo un conto per la vita che accompagni ogni ragazzo dal primo giorno di scuola primaria fino alla maturità. Con scuole aperte tutto il giorno e in tutta Italia. Un conto sempre aperto che ...

[L'analisi] Ecco chi sono le partite Iva privilegiate che avranno la Flat tax : Nelle promesse elettorali della Lega la flat tax si sarebbe dovuta applicare a tutti gli italiani. La mancanza di risorse ha però costretto il governo del Cambiamento ad archiviare l'idea e a ...