Fiume Sacco ricoperto di schiuma bianca | timori per la salute | «Fermate il disastro

Ambiente - schiuma nel Fiume Sacco : dipende da agenti chimici - “occorre intervento” : agenti chimici presenti nei saponi. Secondo i dati dell’Arpa Lazio, dipende rebbe da ciò la schiuma nel fiume Sacco . I risultati preliminari avrebbero evidenziato la presenza di elevate concentrazioni di tensioattivi nelle acque campionate il 24 novembre. Infatti i campioni che non hanno evidenziato significativa presenza di tensioattivi non manifestavano la particolare presenza di schiuma nel campione stesso. L’Arpa ha fatto test ...

Frosinone - Fiume Sacco pieno di schiuma : blitz dei carabinieri forestali nel depuratore : Il fiume Sacco sembra un'enorme vasca da bagno da diversi giorni. Tanta schiuma bianca nelle acque del corso d'acqua ciociaro, che ha lasciato perplessa e preoccupata la popolazione e non solo. Ormai i ciociari conoscono bene quei metri cubi di schiuma , che spesso si presenta quando ci sono piogge abbondanti. In Rete, negli ultimi tempi, sono state postate innumerevoli foto ritraenti il fiume Sacco imbiancato, immagini sconvolgenti che fanno ...

Ambiente : schiuma nel Fiume Sacco - attivato il Reparto Ambientale Marino : In riferimento allo sversamento di schiuma bianca osservato nel fiume Sacco all’altezza della città di Ceccano, in provincia di Frosinone, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha allertato il Reparto Ambientale Marino. Il fenomeno è stato riscontrato altre due volte, sempre in coincidenza con orari notturni e dopo forti piogge. La Capitaneria di Porto di Gaeta ha inviato pattuglie alla foce del Liri per campionare le schiume, come ...