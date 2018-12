Fino a che punto gli accordi di Parigi sul clima sono stati rispettati?

In centro parcheggi scontati Fino a Natale da via Grande agli scali D'Azeglio e Saffi : Ok del Comune ai commercianti: dal 10 sosta gratis per due ore al mattino e due ore nel pomeriggio sui vecchi stalli blu

Manchester United - esercitata l'opzione di rinnovo per De Gea : contratto Fino al 2020. Ma il futuro è ancora in bilico : ... è molta: "David è il miglior portiere del mondo - ha detto recentemente Mou - e se le nostre ambizioni sono di essere un grande club, un club vincente hai bisogno del miglior portiere del mondo". Da ...

Regeni - Fico : “Camera sospenderà relazioni diplomatiche con il Parlamento egiziano Fino a svolta indagini” : “Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo”. Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico, in un’intervista al Tg1 riguardo al caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto. L'articolo Regeni, Fico: “Camera ...

Settimana della spedizione gratuita su Amazon : Fino al 5 dicembre - anche senza Prime : Su Amazon dal 29 novembre alle 23:59 del 5 dicembre 2018 la spedizione sarà gratuita, anche per chi non è iscritto al servizio Prime, inserendo nel carrello il codice RICEVIGRATIS. L'occasione perfetta per comprare i primi regali di Natale! Vediamo tutti i dettagli su come aderire alla promozione.Continua a leggere

Città e verde : dove si piantano più alberi - crescono benessere - sicurezza e ricchezza. La linea green funziona perFino a Bogotà : Negli ultimi 20 anni la Città di Bogotà, capitale della Colombia, è passata da essere una delle metropoli più pericolose e inquinate del mondo a rappresentare un esempio virtuoso di rivoluzione ‘green’: l’incremento delle cosiddette foreste urbane e gli interventi sulla viabilità hanno aumentato il benessere dei cittadini e migliorato la coesione sociale. Merito della lungimiranza dei sindaci che hanno amministrato la Città ...

Brexit - Barnier : “Per 700mila italiani in UK diritti Fino al 2020. Conte? Ha voluto fortemente protezioni geografiche” : “La Brexit non ha valore aggiunto. E’ un negoziato loose-loose, in cui perdono tutti. E io personalmente sono molto triste per questa decisione del Regno Unito, ma la rispettiamo perché è una decisione democratica. E adesso bisogna attuarla”. Così Michel Barnier, il capo negoziatore europeo sulla Brexit, esordisce nel suo intervento alle Commissioni di Affari esteri e Politiche dell’Unione Europea di Camera e Senato. Si tratta della prima ...

Borse : qualche rialzo Fino a metà 2019 - ma poi si dovrà scappare : Gli analisti sono infatti convinti che gli orsi si terranno alla larga dalle Borse dal secondo semestre del prossimo anno, quando i timori legati allo stato di salute dell'economia americana ...

Perché Millie Bobby Brown non posterà più niente Fino al 2019 : Ha annunciato una pausa The post Perché Millie Bobby Brown non posterà più niente fino al 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Uranio impoverito - Trenta vuole tavolo tecnico sui militari contaminati : “Stop al silenzio spaventoso che c’è stato Finora” : L’ultima vittima è un maresciallo dell’Aeronautica morto circa un mese fa. Decesso numero 363, secondo l’Osservatorio militare. L’elenco degli appartenenti alle Forze Armate che hanno perso la vita per la presunta contaminazione da Uranio impoverito è dovuto arrivare a quella spaventosa cifra perché dal ministero della Difesa arrivasse una promessa di chiarezza dopo anni di “assordanti silenzi”, come li aveva ...

Uniti Fino all’ultimo : Rita e Benito - sposati da 62 anni - sono morti a poche ore di distanza : Uniti oltre la vita. Potrebbe sembrare la trama di un film o di un romanzo, ma storia di Benito e Rita non è finzione ma pura realtà. È una storia che arriva da Alessandria e scalda il cuore perché, questo è palese, è tanto rara quanto commovente e infatti sta già facendo il giro dei quotidiani. sposati da ben 62 anni, Benito e Rita sono morti a distanza di poche ore. Come riporta Repubblica, lei, 85 anni, ha chiuso gli occhi venerdì mattina ...

Bonus 500 euro ai 18enni - il ministro Bonisoli sblocca il voucher. Finora usati soprattutto nei cinema e nelle librerie : Alla fine il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, venerdì sera ha firmato il Decreto attuativo che integra ed estende il Bonus cultura a chi ha compiuto o compirà 18 anni nel 2018. Gli oltre 500mila che sono diventati maggiorenni nel corso di quest’anno avevano temuto il peggio perché, nonostante le rassicurazioni del ministro dei 500 euro da dare in dotazione ai nati nel 2000 non c’era traccia. Il mantra era ...

Forvola è “la jeep dei cieli” - il superdrone italiano che solleva Fino a 200 Kg : Vedere un drone che solleva 101 Kg di peso non è da tutti i giorni. Anzi, è da Guinness dei primati, ed è successo per la prima volta il 23 novembre scorso in occasione del Tech Day di FTP, la divisione motori di CNH, a Torino. Il drone in questione si chiama Forvola, dal nome dell’azienda del cuneense che lo produce, ma questo incredibile velivolo è già stato soprannominato la “jeep dei cieli”. Stando ai dati dichiarati ...

Gli sconti per il Black Friday che continuano Fino a lunedì : Una lista dei siti che stanno facendo promozioni e sconti anche oggi (e che li faranno domani, per il Cyber Monday)

Chelsea - ufficiale : Kanté rinnova Fino al 2023 : N’Golo Kanté resterà a Stamford Bridge per altri cinque anni. Il Chelsea, tramite il sito ufficiale, ha annunciato di aver prolungato il contratto del centrocampista fino al 2023. Il francese, consacratosi col miracoloso Leicester di Claudio Ranieri, è passato ai Blues nel 2016/17, stagione in cui è stato insignito del premio di miglior giocatore della Premier League. Kanté ha commentato così l’accordo raggiunto: “Sono ...