Finisce un’epoca: Robben annuncia l’addio al Bayern

(Di domenica 2 dicembre 2018) Dopo le parole di Hoeness Arjenlascerà ilMonaco. Una notizia che era nell’aria, e che è stata confermata dallo stesso calciatore olandese ai microfoni di Omnisport. In realtà, il mancato rinnovo diera stato in qualche modoto dal presidente delUli Hoeness, che qualche giorno fa ha dichiarato: «Probabilmente sia lui che Ribery ci lasceranno a fine anno».Una versione del futuro sottoscritta anche dallo stesso. Queste le sue dichiarazioni: «Questa è la mia ultima stagione al. Sono stati dieci anni eccezionali, meravigliosi. Mi sta bene così». Il, in questo modo, potrà portare a termine il ricambio generazionale già avviato negli ultimi anni. Ieri, per esempio, l’aspirante titolare Gnabry ha realizzato una doppietta. Dalla prossima stagione, lui e Coman avranno la strada meno sbarrata dai due grandi vecchi, dalla ...