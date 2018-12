Fermi treni e trasporti a dicembre | Trenitalia | Italo | Trenord e autobus

Giusy Pepi - i particolari della fuga : “Ha dormito per un mese nei vagoni dei treni Fermi ” : Per oltre un mese Giusy Pepi , ha dormito nei vagoni dei treni fermi, vivendo di stenti. Lo ha riferito il capo della squadra mobile di Palermo, Antonino Ciavola, con il quale la donna ha trascorso le prime ore dopo il ritrovamento. I particolari della fuga e le motivazioni sono stati al centro di un lungo colloqui con il sostituto procuratore, Giulia Bisello. Sotto il microscopio il rapporto con il marito Davide Avola.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : treni Fermi nell’Agrigentino - soccorsi passeggeri : Massi caduti sui binari hanno bloccato due treni lungo la linea ferrata Palermo–Agrigento: sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, che, facendosi largo fra fango e detriti, tra Campofranco (Cl) e Comitini (Ag) hanno messo in salvo 14 persone. All’altezza della stazione di Cammarata (Ag) sono stati messi in salvo, su un altro treno, 4 passeggeri e 4 addetti ai trasporti. L'articolo Maltempo Sicilia : treni fermi ...

Sciopero generale venerdì 26 ottobre : Fermi treni e metro : Quella di venerdì 26 ottobre 2018 sara' una giornata decisamente difficile per chi prende i mezzi regolarmente. E' stato scelto dai sindacati questo giorno per poter effettuare uno Sciopero per chiedere più diritti per i lavoratori di aziende, sia pubbliche che private. Lo Sciopero è previsto in tutta Italia, ma probabilmente le agitazioni più vivaci saranno presenti nei capoluoghi di regione, in particolar modo a Milano citta'. trenitalia, ...