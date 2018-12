Fedez e Chiara Ferragni aiutano una ragazza a tornare a camminare | donata una protesi

Blastingnews

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ogni promessa è debito ehanno mantenuto in pieno l'impegno assunto alcuni mesi fa. Poco prima del fatidico sì pronunciato in Sicilia (il primo settembre) la coppia più chiacchierata della rete aveva annunciato che i soldi del matrimonio sarebbero serviti per aiutare qualcuno in difficoltà e che avrebbero fatto una scelta tra le tante e-mail pervenute.La notizia relativa alla destinazione dei soldi ricavati per le nozze è arrivata nelle ultime ore via social. Il rapper e l'influencer hanno, infatti, pubblicato la stessa foto e annunciato che aiuteranno unaacquistando unadi ultima generazione....