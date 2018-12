Fallout 76 si aggiorna la prossima settimana | vediamo cosa cambia

Bethesda si scusa per Fallout 76 e fornisce dettagli su due aggiornamenti in arrivo : Fallout 76 ha delle novità per i suoi giocatori. Finalmente sono arrivate le scuse di Bethesda per il suo silenzio e ha colto l’occasione per annunciare i contenuti dei prossimi due aggiornamenti che verranno rilasciati a breve. Di recente infatti Bethesda ha pubblicato un post ufficiale con cui il team di sviluppo si è scusato per il silenzio degli ultimi giorni dopo le polemiche degli utenti. Quali sono le novità in arrivo? Fallout 76 ...

Bethesda delinea i prossimi due grandi aggiornamenti di Fallout 76 e si scusa per la mancanza di comunicazione : Bethesda ha delineato i prossimi due importanti aggiornamenti di Fallout 76 scusandosi per la mancanza di comunicazione con la community sempre più delusa.Come riporta Eurogamer.net, il prossimo aggiornamento è previsto per il 4 dicembre 2018 e porta con sé un aumento del limite delle scorte, miglioramenti delle prestazioni e stabilità e cambiamenti di bilanciamento, ha detto Bethesda.In un post sul subreddit Fallout 76, Bethesda ha detto che il ...

Fallout 76 : aggiornamenti già programmati fino a dicembre - il primo è atteso a brevissimo : Bethesda ha presentato il suo programma di aggiornamenti in arrivo per Fallout 76, riporta VG247.Come possiamo vedere ci sono aggiornamenti programmati fino a dicembre, mentre il primo che giungerà è atteso per il 19 novembre.Bethesda ha dichiarato di aver tenuto conto del feedback della community, e di aver "preso atto dei problemi" segnalati dai giocatori.Read more…

Fallout 76 riceverà nuovi Vault - missioni e modalità PvP a fazioni con i futuri aggiornamenti : Fallout 76 sarà finalmente disponibile da domani, 14 novembre, ma dopo l'uscita del gioco ci sarà molto da fare per Bethesda, come afferma la stessa compagnia in una lettera dedicata ai fan.Come segnala PCGamer, dopo una serie di ringraziamenti, Bethesda ha parlato dei contenuti che saranno aggiunti a Fallout 76 con i prossimi aggiornamenti."E questo è solo l'inizio. Abbiamo un incredibile elenco di aggiornamenti sui quali abbiamo iniziato a ...

Fallout 76 tra regali e aggiornamenti mostruosi - i dettagli al 12 novembre : Mancano orami davvero un paio di giorni all’uscita di Fallout 76, e chiaramente tanta è la curiosità che attanaglia i fan della serie Bethesda. Una curiosità cui è stato dato parzialmente sfogo durante gli scorsi giorni grazie alla Beta, uno strumento utile tanto a giocatori per capire quali saranno le feature effettive riprodotte nel gioco quanto agli addetti ai lavori per avere un feedback in merito agli aspetti da fixare in vista della ...