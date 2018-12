Fallout 76 | Bethesda banna a vita dei giocatori per dei vergognosi attacchi omofobi

Fallout 76 : Bethesda banna i giocatori per atteggiamenti omofobi : Fallout 76 in quanto titolo multiplayer invita le persone a collaborare tra di loro per sopravvivere e divertisti in un mondo post apocalittico, ma come spesso avviene, quando gruppi variegati di giocatori si incontrano in un mondo virtuale possono nascere iterazioni spiacevoli.Come riporta Eurogamer, questo è quello che è accaduto ad un ragazzo di Chicago, quando giocando a Fallout 76 due qualche settimana fa è ha incontrato un altro giocatore. ...

Bethesda : "in milioni stanno giocando a Fallout 76 - e ci giocano un sacco" : Fallout 76 come saprete non ha avuto il successo sperato. Alla luce dei problemi evidenti che il titolo presenta, non sorprende come critica e pubblico abbiano stroncato l'ultima produzione Bethesda. Stando all'opinione condivisa, il gioco da un punto di vista tecnico si presenta generalmente peggio di Fallout 4, mentre sul lato gameplay soffre di numerose carenze, riporta Gamingbolt.Bethesda in risposta ha recentemente pubblicato sul suo sito ...

Fallout 76 a tolleranza zero - Bethesda dà il via ai primi permaban : L'approdo di Fallout 76 è avvenuto ormai da due settimane abbondanti, e dopo la cascata di polemiche iniziali la situazione sembrerebbe essersi finalmente assestata. Dal canto suo Bethesda si è cosparsa il capo di cenere, mettendosi subito al lavoro su una patch che risolvessero in maniera adeguata le problematiche riscontrate dalla community nel corso delle diverse sessioni di gioco, tra bug che si presentavano a più riprese e instabilità del ...

Bethesda si scusa per Fallout 76 e fornisce dettagli su due aggiornamenti in arrivo : Fallout 76 ha delle novità per i suoi giocatori. Finalmente sono arrivate le scuse di Bethesda per il suo silenzio e ha colto l’occasione per annunciare i contenuti dei prossimi due aggiornamenti che verranno rilasciati a breve. Di recente infatti Bethesda ha pubblicato un post ufficiale con cui il team di sviluppo si è scusato per il silenzio degli ultimi giorni dopo le polemiche degli utenti. Quali sono le novità in arrivo? Fallout 76 ...

Bethesda delinea i prossimi due grandi aggiornamenti di Fallout 76 e si scusa per la mancanza di comunicazione : Bethesda ha delineato i prossimi due importanti aggiornamenti di Fallout 76 scusandosi per la mancanza di comunicazione con la community sempre più delusa.Come riporta Eurogamer.net, il prossimo aggiornamento è previsto per il 4 dicembre 2018 e porta con sé un aumento del limite delle scorte, miglioramenti delle prestazioni e stabilità e cambiamenti di bilanciamento, ha detto Bethesda.In un post sul subreddit Fallout 76, Bethesda ha detto che il ...

Bethesda sotto indagine a causa della politica di rimborso per Fallout 76 : Bethesda è stata pesantemente criticata sin dall'uscita di Fallout 76 a causa del numero di bug e problemi tecnici segnalati. Molti siti specializzati si rifiutano anche di esaminarlo a causa di quanto sia terribile giocare, quindi, comprensibilmente, i giocatori ne hanno avuto abbastanza e hanno cercato di chiedere il rimborso a Bethesda.In un post su Reddit, alcuni possessori PC che hanno acquistato il gioco hanno affermato di aver ricevuto un ...

La risposta di Bethesda ai problemi di Fallout 76 alimenta le critiche dei giocatori : Fallout 76 di Bethesda Game Studios ha subito una grande quantità di critiche e feedback negativi fin dal momento del suo lancio. Questo è dovuto principalmente ai numerosi bug, glitch e problemi di progettazione del gioco che minano l'intera esperienza. Anche se il gioco ha meno di due settimane e Bethesda ha delineato alcuni aggiornamenti futuri, i giocatori stanno aspettando comunicazioni o la direzione che prenderà l'azienda di fronte ai ...

Recensione Fallout 76 - l’inverno post apocalittico di Bethesda è arrivato : L'esordio sulla scena videoludica di Fallout 76 non è stato di certo baciato dalla dea bendata. Fin dal primo annuncio dell'ultimo capitolo della serie targata Bethesda si è assistito infatti a una sorta di sommossa popolare da parte della community di aficionados, che mal vedevano il passaggio del loro pargoletto dalla tranquillità delle lande single player all'ostico universo multigiocatore. Di base, dopo decine di ore passate nell'open world ...

Fallout 76 : Bethesda dona 500 atomi ai giocatori che protestano contro l'offerta del Black Friday : A poco più di una settimana dall'uscita di Fallout 76, il controverso titolo sviluppato da Bethesda è stato protagonista di un sostanzioso taglio di prezzo, arrivando a essere offerto nelle sue versioni PS4 e Xbox One a 39,99€.Come largamente prevedibile, coloro che solo qualche giorno prima avevano acquistato Fallout 76 al prezzo di listino di 69,99€ si sono sentiti penalizzati dall'offerta, protestando animosamente nei confronti di ...

Fallout 76 : Bethesda starebbe bloccando i rimborsi : Fallout 76 di Bethesda è disponibile da poco, ma visto quanto se ne è parlato, sembra un tempo veramente lungo. Il titolo, già dal lancio ha deluso i tanti fan in attesa e, ancora oggi, si segnalano tantissimi bug e errori.Fallout 76 è stato lanciato con una patch massiccia del peso di 56 GB. Alcuni giorni prima dell'uscita, Bethesda ha scritto una lettera sul suo sito web per avvertire i fan che il gioco sarebbe stato pieno di bug. Abbiamo ...

Rimborsi Fallout 76 negati da Bethesda - l’ira dei giocatori : cosa sta accadendo : Fallout 76 continua ad essere al centro delle polemiche a causa delle basse performance, bug e non solo. Dopo aver prima acconsentito ai Rimborsi per la versione PC, Bethesda ha cambiato idea e li ha bloccati, riporta HotHardware. A due settimane di distanza dalla sua uscita Fallout 76 continua ad essere al centro di diverse discussioni sia per i bug riscontrati dai giocatori, ma anche per i problemi di gameplay e di server. Proprio pochi ...

Disastro Fallout 76 - primato negativo nella storia di Bethesda? : A dieci giorni dall'uscita di Fallout 76 continuano a uscire recensioni negative per il gioco di Bethesda. Per il momento la valutazione su Metacritic del gioco è di 49 per la versione Xbox One, di 50 per quella PS4 e di 55 per quella PC. A causa del basso voto su Xbox One gli esperti di ScreenRant hanno messo a confronto i risultati di Fallout 76 con quelli delle precedenti uscite di Bethesda Softworks. Purtroppo i risultati non sono ...

Il triste primato di Fallout 76 : è il gioco Bethesda Softworks con i peggiori voti degli ultimi 12 anni : È ormai passata quasi una decina di giorni dall'uscita di Fallout 76 e diversi portali hanno pubblicato le proprie recensioni. Come diversi altri colleghi internazionali e non, anche noi di Eurogamer.it abbiamo bocciato l'ultima opera di Bethesda con una recensione che evidenzia la situazione tutt'altro che rosea di un progetto nato da delle basi ambiziose ma caratterizzato da una esecuzione troppo problematica.Attualmente il titolo ha una ...

Il triste primato di Fallout 76 : è il gioco Bethesda con i peggiori voti degli ultimi 12 anni : È ormai passata quasi una decina di giorni dall'uscita di Fallout 76 e diversi portali hanno pubblicato le proprie recensioni. Come diversi altri colleghi internazionali e non, anche noi di Eurogamer.it abbiamo bocciato l'ultima opera di Bethesda con una recensione che evidenzia la situazione tutt'altro che rosea di un progetto nato da delle basi ambiziose ma caratterizzato da una esecuzione troppo problematica.Attualmente il titolo ha una ...