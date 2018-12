F1 Toro Rosso | Albon | «Era il mio sogno da bambino»

Formula 1 - Albon alla Toro Rosso : 'L'ho saputo mentre facevo shopping' : Alexander Albon è un nuovo pilota della Toro Rosso nel Mondiale di F1 e nel 2019 affiancherà Daniil Kvyat. A pochi giorni dall'annuncio, il giovane driver britannico-thailandese si è raccontato e ha ...

F1 - UFFICIALE : Alexander Albon sarà il nuovo pilota della Toro Rosso nel Mondiale 2019 : E’ arrivata l’ufficialità: il britannico-thailandese Alexander Albon correrà l’anno prossimo nel Mondiale di Formula Uno con la Toro Rosso. Spetterà dunque al 22enne nativo di Londra affiancare il russo Daniil Kvyat nel campionato 2019, andando a sostituire il neozelandese Brendon Hartley. Albon è uno dei piloti più in vista della nuova generazione: terzo nel campionato di Formula Due quest’anno e secondo nella GP3 nel ...

Formula 1 - Albon è il nuovo pilota della Toro Rosso : La Scuderia Toro Rosso ha ufficializzato la propria formazione di piloti per il 2019: oltre al già confermato Daniil Kvyat, a Faenza arriva Alexander Albon.Una lunga trattativa. Il nome di Albon era da tempo in cima alla classifica dei pretendenti al secondo sedile della Toro Rosso, ma il pilota anglo-tailandese si era già impegnato con la Nissan per partecipare al campionato di Formula E, allungando così i tempi per la chiusura dell'accordo. La ...

F1 Brasile - Gasly : «Toro Rosso pronta a risalire in classifica» : INTERLAGOS - Sarà un week end decisivo per la Toro Rosso: la scuderia porterà in Brasile le specifiche per il motore già testate e non incorrerà così in penalizzazioni, come invece avvenuto nel corso ...

Serie A - la moviola : Nuytinck - rosso esagerato. Samp-Toro : rigori giusti : Si chiude l'11ª giornata di Serie A con diverse decisioni arbitrali da analizzare. A Udine, i bianconeri recriminano per una espulsione troppo severa nei confronti di Nuytinck per fallo su Castillejo. ...

F1 Toro Rosso - Gasly : «Zona punti? Bella sensazione» : CITTA' DEL MESSICO - Grande rimonta per il francese Pierre Gasly in Messico. 'Aver chiuso in zona punti è una Bella sensazione. A causa della penalità siamo partiti in ultima posizione, in P20, dunque ...

F1 Toro Rosso - Hartley : «Buona gara - peccato per la penalità» : CITTA' DEL MESSICO - Buona prestazione per Brendon Hartley, il pilota della Toro Rosso ha chiuso la gara 12esimo, ma ha ricevuto 5 secondi di penalità per aver causato una collisione. 'Ho fatto una ...

F1 Toro Rosso - Hartley : «Deluso dalle qualifiche» : CITTA' DEL MESSICO - 'Potevamo entrare in Q3, sono deluso dal mio ultimo giro. La Q1 è andata alla grande, ero in P10 e penso sarebbe stata proprio quella la posizione in cui avremmo dovuto essere ...

F1 Toro Rosso - Gasly : «Qualifiche ok - ma la battaglia sarà in gara» : CITTA' DEL MESSICO - 'Penso che la nostra qualifica sia stata buona, ma il nostro obiettivo principale resta la gara, considerando la penalità che dovremo scontare. Mi sentivo a mio agio con la ...

F1 Toro Rosso - Gasly : «Dovremo usare una strategia intelligente» : CITTA' DEL MESSICO - Gara in salita per Pierre Gasly, che dovrà partire dalle retrovie in Messico, dopo una buona prestazione nelle qualifiche. 'Penso che la nostra qualifica sia stata buona, ma il ...