F1 | Alonso tra nostalgia e futuro | “quello che mi mancherà sarà il rumore del V8 | porto

F1 – Ritiro Alonso - l’emozionante gesto di Hamilton e Vettel ad Abu Dhabi : i tre campioni sfilano fino al traguardo [VIDEO] : Fernando Alonso accompagnato al traguardo da Lewis Hamilton e Sebastian Vettel: l’ultimo Gp in F1 della carriera del pilota spagnolo si conclude con un’emozionante parata Emozioni a fior di pelle alla fine dell’ultimo Gran Premio di stagione. L’addio di Fernando Alonso alla Formula Uno ha fatto emozionare tanti tifosi, che si sono lasciati scappare qualche lacrimuccia nel momento in cui la monoposto del campione ...

F1 – Ritiro Alonso - l’emozionante gesto di Hamilton e Vettel ad Abu Dhabi : i tre campioni sfilano fino al traguardo : Fernando Alonso accompagnato al traguardo da Lewis Hamilton e Sebastian Vettel: l’ultimo Gp in F1 della carriera del pilota spagnolo si conclude con un’emozionante parata Emozioni a fior di pelle alla fine dell’ultimo Gran Premio di stagione. L’addio di Fernando Alonso alla Formula Uno ha fatto emozionare tanti tifosi, che si sono lasciati scappare qualche lacrimuccia nel momento in cui la monoposto del campione ...

F1 – Non solo Hamilton - Vettel e Verstappen ad Abu Dhabi : intervistato tra i migliori anche Alonso : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen commentano a caldo il Gp di Abu Dhabi appena terminato: spettacolo all’ultima gara di stagione Il campionato di F1 termina com’è giusto che fosse e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen sul ...

Alonso e la sua ultima volta in F1 - ma Fernando pensa già al grande ritorno : “se vorrò troverò il modo per rientrare” : Fernando Alonso commenta la sua ultima volta da pilota di Formula Uno, lo spagnolo e le sue parole in conferenza stampa prima del Gp di Abu Dhabi L’ultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno 2018 andrà in scena domenica, ma già da oggi i piloti si trovano ad Abu Dhabi per le conferenze stampa. Con Lewis Hamilton e la Mercedes vincitori rispettivamente del titolo mondiali piloti e del titolo mondiale costruttori, ...

Formula 1 - Alonso : 'Non penso di rientrare nel 2021' : Manca meno di una settimana alla conclusione dell'avventura di Fernando Alonso in Formula 1. Se fino a qualche tempo fa il pilota della McLaren non aveva chiuso le porte a un eventuale rientro nel ...

McLaren Speedtail : la Formula 1 di Alonso scende in strada [FOTO e PREZZO] : Capace di superare i 400 km/h questa esotica hypercar è pronta ad abbattere ogni record Era dai tempi della McLaren F1 che la Casa di Woking non realizzava un bolide stradale così prorompente: stiamo parlando della nuova hypercar ibrida McLaren Speedtail, una vera e propria F1 omologata per circolare in strada. La vettura realizzata sfruttando il know tecnico accumulato dalla Casa britannica nella massima Formula è pronta a battere ogni ...

McLaren Speedtail - la F1 di Alonso adattata all'uso stradale" : ... Amministratore delegato, McLaren Automotive - e la nostra 'Hyper-GT' è a tutti gli effetti un'auto da strada, ma anche una fusione di arte e scienza, in grado di combinare runa velocità massima ...

F1 - parole al miele di Alonso nei confronti di Hamilton : “è tra i migliori cinque piloti della storia” : Il pilota della McLaren ha esaltato il campione del mondo, inserendolo nella lista dei cinque migliori piloti al mondo Una vera e propria incoronazione, arrivata da un pilota che di storia della Formula 1 se ne intende. Lewis Hamilton non poteva ricevere investimento migliore da parte di Fernando Alonso che, parlando della velocità del britannico, lo ha inserito tra i cinque migliori piloti della storia. photo4/Lapresse parole importanti, ...

6 Ore Fuji - pole Alonso : decisiva la squalifica dell'altra Toyota : Fernando Alonso in pole alla 6 ore del Fuji. Lo spagnolo al volante della Toyota TS050 Hybrid condivisa con Nakajima e Buemi scatterà al palo dopo che alla gemella numero 7 di Lopez, Conway e ...