Europa | una bandiera alla finestra contro la manifestazione sovranista di Salvini

Legge di bilancio : Tria - fiducia circa una soluzione con l'Europa sulla manovra : ... anche in un contesto di recessione e anche tenendo conto delle nuove stime Istat, la manovra messa in campo dal governo Conte migliora nettamente la performance di crescita dell'economia italiana ...

Attacchi più prolifici d’Europa : c’è una sorpresa nella top 3 : I loro nomi non compariranno tra le primissime posizioni della classifica del Pallone d’Oro. Eppure, stando ai numeri, il tridente da loro formato vale quello del Barcellona ed è più temibile di quelli di Manchester City e Juventus. Luka Jovic, Sebastian Haller e Ante Rebic: sono i magnifici tre che a suon di gol hanno spinto l’Eintracht Francoforte al terzo posto nella classifica di Bundesliga. Come illustra la classifica di ...

Paolo Becchi : 'Perché la trattativa con l'Europa è solo una farsa' : I minibot sono stati persino visti come una opzione efficace da un noto esperto di economia e finanza come Wolfgang Münchau. Ma altre ora sembrano le priorità del governo. Le ruspe in casa ...

La Brexit dimostra che l'Europa può parlare con una voce sola : Per la storia europea è un giorno triste e sciagurato. Come pensare all'Unione europea senza il Regno Unito? Come immaginare Londra lontana da Parigi, Roma e Berlino? Nell'incerto panorama continentale battuto da venti nazionalistici, la giornata di ieri, 25 novembre, è stata però anche una boccata d'ossigeno e la prova che si aggirano per l'Europa meno "sonnambuli" di quanto strombazzi la propaganda neo-nazionalista.Il ...

Genoa-Sampdoria - le big d'Europa in tribuna al derby per i vostri gioielli : Genoa-Sampdoria è una partita unica. Lo è per i tifosi, per la città, e pure per i semplici appassionati in Italia e nel resto del mondo. La prova è che questa sera al Ferraris ci saranno davvero moltissime televisioni anche estere, che oltretutto hanno chiesto a Img - l'advisor per i diritti televisivi fuori Italia - di ...

Tria e l'Epifania di una manovra compatibile con l'Europa : Facciata formale a cura di Conte e Junker . Portata effettiva e prospettive concrete by Tria e Moscovici . La differenza del vertice di Bruxelles l'ha fatta il ministro dell'Economia in sintonia col presidente della Bce Mario Draghi e con la Banca d'Italia. Nessuna chiusura: 'Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni per avvicinare i rispettivi punti di vista e cercare una ...

"Fate tardi!". Conte va in Europa con una richiesta : in caso di procedura d'infrazione - attivatela il più tardi possibile : Fate tardi! Il governo del cambiamento prende un celeberrimo titolo, lo ribalta e lo issa a bussola di navigazione per i prossimi mesi. Allora fu il Sole 24, il 10 novembre del 2011, per placare la tempesta dello spread. Oggi è l'esecutivo gialloverde, all'alba di una complicatissima trattativa sulla procedura d'infrazione per i conti sballati, per evitare la tempesta dello spread. Lo fa per voce di Giuseppe Conte. Eloquio pacato, ...

Il cibo made in Italy ha una nuova casa : nasce l'Unione italiana food - associazione leader in Europa : Tra tutti l'internazionalizzazione e la crescita dei nostri prodotti sui mercati di tutto il mondo, la sostenibilità, dove siamo in prima linea per risultati raggiunti e impegni presi, il ...

Sul viale Europa a Messina : gravissimo incidente - di una moto contro un'auto : Nel pomeriggio di oggi in viale Europa, ad incrocio con la via Risorgimento a Messina, si è verificato un gravissimo incidente stradale causato da una mancata precedenza. L'impatto, è avvenuto tra una ...

Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una tassa sui link : Il commissario per gli affari finanziari, Pierre Moscovici (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una link tax per l’utilizzo delle notizie. Questa legge, nota come articolo 11, ha lo scopo di garantire il pagamento da parte di Google agli editori online, qualora parti degli articoli compaiano nei risultati del motore di ricerca. Nel 2014 la Spagna ha approvato una legge simile, che impone ai siti ...

Esempio per l'Europa/ Sui migranti una lezione da Israele : Solo che ora il governo Sanchez, che ha preso la decisione politica di aprire per accreditarsi agli occhi dei partner europei, si trova a gestire un aumento consistente dei flussi dell'immigrazione, ...

L'Europa non è una ricca famiglia in decadenza. 5 idee per rinascere : ... da un proprio profilo ma cosmopolita; da capitale umano pronto alle sfide globali; da economia che sviluppa progresso diffuso; da libertà e tutele; da soft power globale. La mobilità , di persone, ...

Sei attivisti di Greenpeace arrestati a bordo di una nave che trasporta olio di palma in Europa [FOTO] : 1/7 Jeremy Sutton-Hibbert ...

Manovra - Bini Smaghi : “Governo non vada allo scontro con Europa - in gioco risparmi degli italiani. Spread? Non è una leggenda” : “Il M5s deve trovare una soluzione perché in gioco c’è il risparmio degli italiani: andare contro non è mai portatore di soluzioni utili per la crescita. Bisogna ridurre l’incertezza e lo spread – ha dichiarato l’economista Lorenzo Bini Smaghi, ex componente del comitato esecutivo della Bce, a margine di Scrittorincittà- Chi considera lo spread una leggenda non ha capito come funziona. Mario Draghi ha fatto bene il ...