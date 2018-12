Euro 2020 | per l’Italia il migliore dei gironi possibili o quasi | niente Germania | ma

lastampa

: Qualificazioni Euro 2020, gruppo J Italia Bosnia Herzegovina Finlandia Grecia Armenia Liechtenstein - AAlciato : Qualificazioni Euro 2020, gruppo J Italia Bosnia Herzegovina Finlandia Grecia Armenia Liechtenstein - MarioGiunta : ???? Qualificazioni Euro 2020, ecco il nostro girone J (a sei squadre): Italia ???? Bosnia ???? Finlandia ???? Grecia… - zazzatweet : Qualificazioni #Euro 2020 Gruppo J: #Italia #Bosnia #Finlandia #Grecia #Armenia #Liechtenstein Mancano giusto Jacuzia e Kamchatka. -

(Di domenica 2 dicembre 2018) L’urna che ha disegnato il cammino versoha strizzato l’occhio al, nessun incubo Svezia: dalla seconda fascia, quella un gradino sotto alla nostra, è spuntata la Bosnia di Dzeko e Pjanic, avversario non morbido (soprattutto in casa), ma avversario con il quale possiamo dividerci i favori, qualcosa in più, del pron...