Euro 2020 | Mancini | “Sorteggio positivo | ma occhio alla Bosnia”

: Qualificazioni Euro 2020, gruppo J Italia Bosnia Herzegovina Finlandia Grecia Armenia Liechtenstein - AAlciato : Qualificazioni Euro 2020, gruppo J Italia Bosnia Herzegovina Finlandia Grecia Armenia Liechtenstein - MarioGiunta : ???? Qualificazioni Euro 2020, ecco il nostro girone J (a sei squadre): Italia ???? Bosnia ???? Finlandia ???? Grecia… - zazzatweet : Qualificazioni #Euro 2020 Gruppo J: #Italia #Bosnia #Finlandia #Grecia #Armenia #Liechtenstein Mancano giusto Jacuzia e Kamchatka. -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Dopo il sorteggio di Dublino che ha deciso i gironi per le qualificazioni a, Roberto, commissario tecnico della Nazionale, è stato intercettato dai microfoni di Raisport. Ecco il suo parere sul gruppo degli azzurri, che hanno evitato il pericolo Germania: "È stato un buon sorteggio, tutti volevano evitare la Germania, quindi è andata bene". A far compagnia all'Italia ci saranno Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. La nazionale balcanica è indubbiamente l'avversario più ostico. "La Bosnia è un'ottima squadra, con giocatori forti, che conosciamo: non sarà una partita semplice, ma va bene. Sulla carta è un buon girone, ma le partite comunque vanno giocate e vinte".