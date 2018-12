Euro 2020 | Italia | il calendario delle qualificazioni Esordio con la Finlandia | chiusura

Europei 2020 - il calendario del girone del'Italia : a marzo il via con la Finlandia : Nazionale italiana pronta alle qualificazioni per gli Europei 2020, la prima gara del girone verrà giocata in casa a marzo La Nazionale italiana di mister Mancini, si appresta a giocarsi l'approdo ai ...

Europei 2020 - il calendario del girone del’Italia : a marzo il via con la Finlandia : Nazionale italiana pronta alle qualificazioni per gli Europei 2020, la prima gara del girone verrà giocata in casa a marzo La Nazionale italiana di mister Mancini, si appresta a giocarsi l’approdo ai prossimi Europei attraverso un girone che non sembra essere impossibile per gli azzurri. Nel raggruppamento troveremo la temibile Bosnia di Dzeko e Pjanic, la tosta Grecia, poi Liechtenstein, Finlandia ed Armenia. Insomma non Nazionali ...

Euro 2020 : Frongia - Roma sarà palcoscenico : ... è dal '90 che Roma non ha un evento di tale portata e rilevanza, il Campidoglio sta lavorando alacremente per offrire ai cittadini un mese di sport, attività, cultura e intrattenimento. I nostri ...

Sorteggio Euro 2020 - i precedenti dell'Italia con le avversarie del girone J : Poteva andare peggio. Questa la sintesi del Sorteggio per le qualificazioni di Euro 2020 che hanno inserito l'Italia nel girone J insieme a Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. Una ...

Euro 2020 - per l’Italia il migliore dei gironi possibili (o quasi) : niente Germania - ma c’è la Bosnia : L’urna che ha disegnato il cammino verso Euro 2020 ha strizzato l’occhio all’Italia. niente Germania, nessun incubo Svezia: dalla seconda fascia, quella un gradino sotto alla nostra, è spuntata la Bosnia di Dzeko e Pjanic, avversario non morbido (soprattutto in casa), ma avversario con il quale possiamo dividerci i favori, qualcosa in più, del pron...

Euro 2020 - Mancini : “Sorteggio positivo - ma occhio alla Bosnia” : Dopo il sorteggio di Dublino che ha deciso i gironi per le qualificazioni a Euro 2020, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, è stato intercettato dai microfoni di Raisport. Ecco il suo parere sul gruppo degli azzurri, che hanno evitato il pericolo Germania: “È stato un buon sorteggio, tutti volevano evitare la Germania, quindi è andata bene“. A far compagnia all’Italia ci saranno Bosnia, Finlandia, Grecia, ...

Euro 2020 - l’analisi sul girone dell’Italia : sorteggio ‘alla portata’ ma non mancano le insidie [DETTAGLI] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Qualificazioni Euro 2020 - il sorteggio sorride all’Italia di Mancini : Saranno Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein le avversarie dell'Italia nel Gruppo J per le Qualificazioni agli Europei 2020. L'articolo Qualificazioni Euro 2020, il sorteggio sorride all’Italia di Mancini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Euro 2020 : Dzeko "Italia favorita - : ANSA, - ROMA, 2 DIC - "L'Italia è favorita sulla carta, ma possiamo giocarcela con tutte le avversarie del girone". Edin Dzeko, attaccante della Bosnia e della Roma, così ha commentato il sorteggio ...

Europei - Italia : Pjanic e Dzeko sulla strada per Roma 2020 : DUBLINO - Ci saranno Pjanic e Dzeko sulla strada per Roma 2020, la Bosnia è un cliente particolarmente scomodo ma l'Italia torna da Dublino sollevata . Poteva andarle molto peggio, l'urna questa volta ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Spaventa la Bosnia di Dzeko - attenzione alla Grecia : L’Italia ha conosciuto le avversarie che dovrà affrontare nel girone di qualificazione agli Europei 2020 di Calcio, il sorteggio di Dublino è stato relativamente benevolo con la nostra Nazionale che è riuscita a evitare gli spauracchi Germania e Serbia. L’urna irlandese ci ha assicurato un gruppo abbondantemente alla portata della nostra Nazionale considerando che le prime due classificate staccheranno il pass per la rassegna ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : il calendario completo delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio si disputeranno tra il 21 marzo e il 19 novembre 2019, l’Italia giocherà dieci partite (cinque in casa e altrettante in trasferta) con l’obiettivo ovviamente di staccare il pass per la rassegna continentale. La nostra Nazionale sta cercando di rialzarsi dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2018, le ultime uscite hanno regalato una squadra propositiva che sta cercando di uscire dal ...