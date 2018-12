?Euro 2020 | il sorteggio dei gironi | Italia con Bosnia | Finlandia e Grecia La Diretta

Euro 2020 LIVE - al via il sorteggio : Italia nel gruppo J con Bosnia e Grecia : gruppo A – Inghilterra, Rep. Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kosovo gruppo B – Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo gruppo C – Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia gruppo D – Svizzera, Danimarca, Irlanda, Georgia gruppo E – Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria gruppo F – Spagna, Svezia, Norvegia, Romania gruppo G – Polonia, Austria, Israele, Slovenia gruppo H ...

LIVE Sorteggio qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : i gironi in tempo reale - l’Italia aspetta le avversarie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi di qualificazione degli Europei 2020 di calcio. A Dublino (Irlanda) conosceremo la composizione dei 10 gruppi che promuoveranno le migliori venti Nazionali alla prossima rassegna continentale: l’urna della capitale designerà i vari incroci e disegnerà l’intero percorso di qualificazione. Le 55 squadre affiliate alla UEFA sono state suddivise in sei fasce di merito in ...

Euro 2020 - Gravina : "Vogliamo tornare temibili" : 'L'Italia deve recuperare credibilità e l'appellativo di squadra temibile. Il sorteggio è sempre legato al segno del destino, speriamo oggi in un po' di fortuna in più'. Così il presidente federale, ...

Euro 2020 - il sorteggio LIVE di tutti i gironi : l’Italia conosce le proprie avversarie : Presso il Convention Centre di Dublino va in scena il sorteggio dei gironi di qualificazione ad Euro 2020, l’Italia conosce le proprie avversarie Comincia oggi il lungo percorso verso Euro 2020, rassegna continentale che per la prima volta in 60 anni si svolge attraverso tutto il continente. Non ci saranno dunque sedi fisse, ma si giocherà in dodici città tra cui Roma, dove il torneo prenderà il via il 12 giugno 2020 con la gara ...

