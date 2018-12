Euro 2020, i sorteggi: l’Italia trova Bosnia e Grecia

lanotiziasportiva

(Di domenica 2 dicembre 2018) Al Convention Centre di Dublino l’Uefa ha definito ilo delle qualificazioni dell’peo. L’Italia è finita con, Finlandia,, Armenia e Liechtenstein.A poche settimane di distanza dall’interessante novità delle Nations League, a Dublino si è appena concluso ilo dei gironi di qualificazione dei prossimipei. Erano cinquantacinque le Nazionali coinvolte nelle fasi a gironi, suddivise in dieci gruppi dove non mancavano Svizzera, Portogallo, Olanda e Inghilterra e tutte le altre vincitrici dei rispettivi gruppi. Le quattro Nazionali ( Svizzera, Portogallo, Olanda e Inghilterra) sono in prima posizione nei gruppi dalla A alla D e avranno due date disponibili per giocare le finali di Nations League in giugno.Le partite si disputeranno a partire dal mese di marzo del 2019 e termineranno in novembre dello stesso anno. Le prime ...