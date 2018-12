Euro 2020 | i gironi | per l’Italia ci sono la Bosnia di Dzeko |  la Finlandia e la Grecia

Euro 2020 : Italia con Bosnia - Finlandia - Grecia - Armenia e Liechtenstein : Sorte benevola con l' Italia che è stata sorteggiata con Bosnia , Finlandia , Grecia , Armenia e Liechtenstein nel girone J di qualificazione agli Euro pei 2020 . Lo ha stabilito l'urna Uefa, nella cerimonia di Dublino. Questa la composizione degli altri nove gironi per le qualificazioni agli Euro pei del 2020 : Girone A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kossovo. Girone B: Portogallo, Ucraina, Serbia, ...

Nazionale - l'Italia vede l' Euro peo 2020 : sorteggio gironi da sogno - c'è la Bosnia e poi il 'nulla' : sorteggio ottimo per la Nazionale , l' Italia del ct Roberto Mancini ' vede ' la qualificazione agli Europei 2020 . L'urna dei gironi ha inserito gli azzurri nel Gruppo J da testa di serie, insieme a ...

Euro 2020 - l'Italia pesca bene. Gruppo J con Bosnia - Finlandia - Grecia - Armenia e Liechtenstein : Giornata di sorteggio per stabilire gli undici gironi di qualificazione agli Euro pei del 2020 con l'Italia di Roberto Mancini che è stata fortunata visto che il sorteggio è tutt'altro che proibitivo. ...

Qualificazioni Euro pei 2020 : Italia con Bosnia - Finlandia - Grecia - Armenia e Liechtenstein : DUBLINO - L' Italia è stata inserita nel gruppo J nel sorteggio di Dublino dei gironi per le Qualificazioni agli Europei del 2020 . Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati inseriti in un gruppo da sei ...

Qualificazioni Euro pei calcio 2020 - Roberto Mancini : “Un buon girone - evitata la Germania. L’Italia deve tornare protagonista! : L’Italia ha conosciuto le avversarie che dovrà affrontare nel torneo di qualificazione agli Europei 2020 di calcio . La nostra Nazionale ha evitato i rischiosi incroci con Germania e Serbia, l’urna di Dublino è stata relativamente benevola anche se gli azzurri non possono permettersi di sottovalutare gli avversari: la Bosnia di Dzeko e Pjanic è sicuramente la più temibile, da non sottovalutare la Grecia che vanta sempre una buon a ...

Euro 2020 : Italia con Bosnia - Finlandia - Grecia - Armenia e Liechtenstein. Mancini può sorridere : Sorte assai benevola con l' Italia che è stata sorteggiata con Bosnia , Finlandia , Grecia , Armenia e Liechtenstein nel girone J di qualificazione agli Euro pei 2020 .Lo ha stabilito l'urna Uefa, nella cerimonia di Dublino.Ecco i 10 gironi per le qualificazioni agli Euro pei del 2020 (cinque gruppi da cinque nazionali e cinque da sei):Gruppo A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kossovo.Gruppo B: Portogallo, Ucraina, Serbia, ...

Euro 2020 - concluso il sorteggio : gruppo alla portata per l’Italia di Mancini : 12:50 – Concluse le operazioni di sorteggio a Dublino. Roberto Mancini può sorridere dopo la composizione dei gruppi da cui usciranno le Nazionali che prenderanno parte agli Europei itineranti del 2020. Con gli azzurri, infatti, sono state sorteggiate Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. Insomma non proprio un girone di ferro, anche in considerazione del fatto che si qualificheranno sia la prima che la seconda. È ...