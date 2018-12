Euro 2020 | i gironi di qualificazione

Euro 2020 : Italia con Bosnia - Finlandia - Grecia - Armenia e Liechtenstein : Sorte benevola con l' Italia che è stata sorteggiata con Bosnia , Finlandia , Grecia , Armenia e Liechtenstein nel girone J di qualificazione agli Euro pei 2020 . Lo ha stabilito l'urna Uefa, nella cerimonia di Dublino. Questa la composizione degli altri nove gironi per le qualificazioni agli Euro pei del 2020 : Girone A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kossovo. Girone B: Portogallo, Ucraina, Serbia, ...

