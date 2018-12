Euro 2020 | Gravina | Vogliamo tornare temibili

Euro 2020 LIVE - al via il sorteggio dei gironi di qualificazione : GRUPPO A – GRUPPO B – GRUPPO C – GRUPPO D – GRUPPO E – GRUPPO F – GRUPPO G – GRUPPO H – GRUPPO I – GRUPPO J – 12:00 – Tutto pronto per il sorteggio. 11:14 – C’è anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: “L’Italia sta tornando ad essere temuta e speriamo anche di avere fortuna nel sorteggio. Abbiamo recuperato un po’ di ...

Euro 2020 - il sorteggio LIVE di tutti i gironi : l’Italia conosce le proprie avversarie : Presso il Convention Centre di Dublino va in scena il sorteggio dei gironi di qualificazione ad Euro 2020, l’Italia conosce le proprie avversarie Comincia oggi il lungo percorso verso Euro 2020, rassegna continentale che per la prima volta in 60 anni si svolge attraverso tutto il continente. Non ci saranno dunque sedi fisse, ma si giocherà in dodici città tra cui Roma, dove il torneo prenderà il via il 12 giugno 2020 con la gara ...

