Equitazione | Masters of Paris 2018 | nel Grand Prix stupendo Alberto Zorzi! L’azzurro è

oasport

: #Equitazione, #Masters of #Paris 2018: nel #GrandPrix stupendo Alberto #Zorzi! L'azzurro è secondo, sfiorata l'impr… - OA_Sport : #Equitazione, #Masters of #Paris 2018: nel #GrandPrix stupendo Alberto #Zorzi! L'azzurro è secondo, sfiorata l'impr… - zazoomblog : Equitazione Longines Masters Parigi 2018: Alberto Zorzi chiude al quarto posto vince il francese Kevin Staut -… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Sfiora l’impresa, ma centra comunque un gran risultatoZorzi: il cavaliere azzurro, questa sera in sella a Contanga 3, si classifica secondo nel prestigiosodelofdi: dopo il primo netto l’italiano prende parte ad un barrage a sette che lo vede conquistare la piazza d’onore.Vittoria all’amazzone australiana Edwina Tops-Alexander su California, che completa il secondo netto in 44″43, beffando il nostro rappresentante per appena 0″36. Al terzo posto l’irlandese Denis Lynch in sella a The Sinner, anch’egli con percorso netto, ma con un tempo più alto, 47″03.Non riescono a ripetere il netto del percorso base invece il transalpino Thierry Rozier, quarto, lo statunitense Spencer Smith, quinto, l’altro francese Eward Levy, sesto, e la statunitense Lucy Davis, settima. Gli altri ...