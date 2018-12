Ennio Fantastichini | domani camera ardente a Roma La Rai lo ricorda con due film

Ennio Fantastichini - ultimi 15 giorni di agonia : morte per emorragia cerebrale : Ennio Fantastichini è morto per le complicanze di una leucemia: fatali sono state le complicanze emorragiche della neoplasia ematologica di cui era affetto. In particolare a stroncarlo sono state le ...

Programmi TV di stasera - domenica 2 dicembre 2018. Rai Movie ricorda Ennio Fantastichini

Il saluto pieno d'amore di Pierfrancesco Favino a Ennio Fantastichini : "Volerti bene è stata la cosa più facile della mia vita" : "Volerti bene è stata la cosa più facile della mia vita. Come fossi un fratello grande, come fossi famiglia. C'eri, anche lontano, anche senza parlarti tu c'eri. Per la prima volta pensare al tuono della tua risata mi farà male. Mi manchi Ennio, mi mancherai sempre". Con queste semplici parole Pierfrancesco Favino ha reso omaggio a Ennio Fantastichini, morto di leucemia a 63 anni.I due attori avevano lavorato insieme in ...

Lo spettacolo piange Ennio Fantastichini - il cordoglio dei vip sui social : da Piero Angela a Ozpetek : L'attore è scomparso all'età di 63 anni a seguito di leucemia. Telespettatori e colleghi lo ricordano: "Uno dei migliori in...

Ennio Fantastichini - talento immenso senza mai avere il ruolo centrale che meritava. Diceva : “Io la resistenza la faccio a teatro” : Una risata roca e travolgente, un’ironia tumultuosa e gentile, uno sguardo intenso e tagliente che sapeva comunicare ogni sfumatura emotiva. Ennio Fantastichini, morto a 63 anni, è stato uno di quegli attori del cinema italiano che ha mostrato una classe immensa senza aver mai avuto un vero ruolo da protagonista. Carattere sanguigno, furore recitativo, militanza politica e schiettezza intellettuale, Fantastichini ha vissuto in quell’angolo ...

Morto Ennio Fantastichini - attore di Squadra Antimafia e Mine vaganti : il ricordo di Ferzan Özpetek : È Morto Ennio Fantastichini, e il cinema italiano piange un altro suo grande interprete. L'attore era noto per film come Ferie d'agosto e Mine vaganti, e ultimamente era apparso nella serie Mediaset, Squadra Antimafia 8. Da quanto si apprende, era ricoverato da due settimane all’ospedale Federico II di Napoli per le complicazioni di una forma grave di leucemia, che gli è stata fatale. Aveva 63 anni. Ennio Fantastichini era nato a a Gallese, ...

Morte Ennio Fantastichini - il ricordo commosso di Amendola : "Questa sera faccio fatica" : Ennio Fantastichini è morto all'età di 63 anni all'ospedale Federico II di Napoli. L'attore era ricoverato da quindici giorni in rianimazione, ma è stato stroncato da una grave emorragia cerebrale, ...

Cinema in lutto : addio a Ennio Fantastichini - aveva 63 anni : Stroncato ieri a Napoli dalla leucemia. Il grande successo arriva con 'Porte aperte', 1989,: un ciak d'oro, e il nastro d'argento per il miglior attore non protagonista. Nel '96 il film 'Ferie d'...

Addio a Ennio Fantastichini - 63 anni - protagonista nel cinema - in teatro e in tv : morto, stroncato da una grave emorragia cerebrale dopo una lunga malattia, l'attore Ennio Fantastichini. Aveva 63 anni ed era ricoverato da alcuni giorni in rianimazione all'ospedale Federico II di ...