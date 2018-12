Emendamento governo | ok aumento accise benzina in Liguria

Governo battuto alla Camera su Emendamento Vitiello al ddl Anticorruzione : Era il contratto di Governo a dover essere il timone di questo Governo, ma nemmeno le firme e gli impegni chiari possono essere considerati vincolanti. Nel voto di ieri alla Camera dei Deputati (che festeggiava i 100 anni di Palazzo Montecitorio) il Governo ha incassato, per restare in tema di contratto alla tedesca, il suo primo letterale Faust in die Fresse (dal Tedesco, pugno in faccia). Questa volta l'esecutivo viene battuto non in una ...

Anticorruzione - governo battuto : passa l'Emendamento sul peculato caro alla Lega firmato dall'ex 5S Vitiello : Politica M5s, cresce rimborsopoli: oltre un milione di ammanco. Di Maio: "Fuori l'ex massone Vitiello"

Vertice di Governo sul Dl fiscale. Verso riformulazione Emendamento Bcc : La commissione Finanze inizierà a votare gli emendamenti al provvedimento collegato alla manovra lunedì 19 novembre in seduta notturna. Tra le modifiche ci sarà con ogni probabilità l'estensione della sanatoria agli avvisi bonari...

Condono Ischia torna nel decreto per Genova : bocciato dal Senato Emendamento su cui era stato battuto il Governo : Nel decreto per Genova torna il Condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...

Bcc - Emendamento Lega per eliminare obbligo di adesione ai gruppi unici. Ma governo resta cauto : “Ragioniamo” : Stravolgere la riforma sulle banche popolari varata dal governo Renzi nel 2015 con l’eliminazione, de facto, dell’obbligo di adesione delle Bcc ai gruppi unici. Lo prevedono gli emendamenti al Dl fiscale della Lega, depositati in commissione Finanze del Senato, secondo cui le “banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale”. Tuttavia ...

Dl Genova - governo battuto al Senato su Emendamento condono Ischia : Nuovi scricchiolii nel governo giallo verde. Per la prima volta la maggioranza è andata sotto su un punto simbolicamente importante - Per la prima volta il governo è 'andato sotto' ovvero non ha avuto ...

Manovra - governo annuncia Emendamento per ripristinare fondi a centro ricerca Levi Montalcini : ... Marco Bussetti, ed a quello dell'Economia, Giovanni Tria, da parte dei premi Nobel Aaron Ciechanover, di Tel Aviv, e Thomas Sudhof della Stanford University della California, i quali - e' scritto - ...

Manovra - Fontana : 'Emendamento governo per migliorare il bonus bebè' : "Sul bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo". Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, sottolineando che "il precedente governo l'aveva prevista ...

Dl Sicurezza - Fraccaro : “Governo intende porre questione di fiducia sul maxiEmendamento” : Dopo le tensioni nel gruppo M5s e lo stallo al Senato, tra gli attacchi delle opposizioni per i continui rinvii, il governo ha annunciato di voler porre la fiducia sul maxiemendamento al Decreto Sicurezza. Ad annunciarlo il ministro per i Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro, prendendo la parola in Aula a Palazzo Madama. “Il governo presenta un emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto, sul quale, previa ...

Dl sicurezza - governo lavora a maxiEmendamento per avere la fiducia : Secondo quanto si apprende in ambienti della maggioranza, il governo starebbe preparando in queste ore un maxiemendamento al dl sicurezza, su cui martedì dovrebbe essere posta la fiducia al Senato, in ...

Ddl anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'Emendamento - Salvini : 'Sì alla riforma - è nel contratto di governo' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

