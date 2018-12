Emendamenti alla manovra | niente reddito e riforma Fornero

Manovra 2019 - Emendamenti dal governo. L'esame alla Camera slitta a mercoledì : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. Obiettivo: evitare la procedura d'infrazione Ue

Quota 100 e reddito fuori dagli Emendamenti alla manovra : Tanta attesa per nulla. La lunga nottata della riscrittura della manovra - quella della trattativa tra Lega e 5 Stelle - si è conclusa in mattinata con l'arrivo a Montecitorio di un pacchetto di 56 emendamenti dove non c'è traccia di Quota 100, reddito di cittadinanza e taglio delle pensioni d'oro. È il segnale, tangibile, di un cantiere ancora nel caos. Perché se la trattativa con l'Europa è oramai innestata ...

Arrivata la prima tranche di 58 Emendamenti alla manovra : Roma, 2 dic., askanews, - Dopo vari rinvii il governo ha depositato in commissione Bilancio della Camera un pacchetto di 58 emendamenti alla manovra. Si tratta di una prima tranche, riferiscono fonti ...

Manovra - il governo invia i primi 58 Emendamenti alla Commissione : Sono giunti in Commissione Bilancio alla Camera 58 emendamenti del governo alla Manovra. Le proposte di modifica, in fase di fascicolazione da parte degli uffici, sarebbero soltanto una prima tranche ...

Vertice Governo - Emendamenti alla manovra per cercare l’accordo con Bruxelles : Le somme recuperate dal ricalcolo della spesa effettiva prevista per le proposte di riforma di maggiore impatto sociale «saranno riallocate privilegiando la spesa per investimenti». La nuova “offerta” a Bruxelles dovrebbe poggiare su due decimali di Pil di risparmi lavorando su vincoli e calendario di reddito di cittadinanza e pensioni...

Dl Sicurezza - presentati 600 Emendamenti alla Camera : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Emendamenti alla legge di Bilancio : presentati da Nino Minardo : Il parlamentare nazionale modicano Nino Minardo ha presentato una serie di Emendamenti alla legge di Bilancio 2019 su varie tematiche

Tutti gli Emendamenti alla manovra : dal congedo per paternità al taglio delle accise sulla birra : Sono 3.742 gli emendamenti alla legge di Bilancio depositati in commissione Bilancio alla Camera. Dai temi riguardanti la famiglia - con la proroga del congedo per paternità - ai trasporti, passando per il taglio delle accise sulla birra per i birrifici indipendenti, ecco quali sono le principali richieste di modifica alla manovra.Continua a leggere

Una pioggia di Emendamenti alla Manovra : 19.40 In commissione Bilancio della Camera, secondo quanto si apprende, sono stati depositati oltre 3.500 emendamenti. Di questi circa 450sono proposte di modifica avanzate dai duepartiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle. Stelle.Lunedì 19novembre, alle 13, il presidente, Claudio Borghi (Lega), comunicherà gli ammissibili al voto sui quali, probabilmente si chiederà ai gruppi di individuare i 'segnalati'. Le votazioni dovrebbero ...

Scuola - mobilità docenti ultime notizie : presentati 2 Emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 : La questione legata alla mobilità docenti più che mai al centro della discussione politica, soprattutto tenendo in considerazione gli effetti disastrosi relativi all’introduzione della Legge 107, con l’algoritmo ‘impazzito’ del Miur e i numerosissimi trasferimenti di centinaia e centinaia di chilometri. Le proteste degli insegnanti non accennano a placarsi e a questo proposito registriamo gli emendamenti proposti dal ...

Emendamenti alla LdB - scuola : cosa chiedono Lega e M5S : I parlamentari di Lega e M5S hanno presentatoalcuni Emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 sul tema scuola. Le richieste presentate, sono state scelte sulla base di quelle che potrebbero trovare il consenso del Ministro dell’Economia. Le risorse riservate agli Emendamenti non sono molte: 250 milioni di euro per tutti i Ministeri. È quindi logico pensare che i margini di manovra per il campo scuola e Università sono veramenti stretti. Legge di ...