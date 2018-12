Elena Morali frecciatina sulla mamma di Giulia Salemi: “E’ ovunque!”

blogitalia.news

: Ma la madre della #Salumi che manda la figlia al #GFVIP3 per andare lei stessa in tutti i programmi???? No comment. #domenicalive - Elena_Morali : Ma la madre della #Salumi che manda la figlia al #GFVIP3 per andare lei stessa in tutti i programmi???? No comment. #domenicalive - carmenFashionCr : Giulia Salemi, la mamma Fariba a Domenica Live: l’attacco di Elena Morali - lamarcaantonio7 : @Elena_Morali La settimana prossima vogliamo il confronto shock tra te e Fariba #DomenicaLive @carmelitadurso -

(Di domenica 2 dicembre 2018)la biondissima ex concorrente dell’Isola Dei Famosi, lancia unaa Fariba,diFariba, ladi, sta sicuramente animando molti dibattici televisivi nell’ultimo periodo. Uno dei programmi che è chiamata a commentare più spesso, ovviamente, è il Gf Vip. Il percorso di sua figlia all’interno del reality e la relazione di quest’ultima con Francesco Monte, poi, sono tra gli argomenti più gettonati.Fariba, per esempio, era oggi pomeriggio anche a Domenica Live, tra gli ospiti invitati da Barbara d’Urso durante lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip. La persiana, in studio, è stata attaccata, anche se una delle frecciatine più pungenti, pochi minuti fa, a lei è stata lanciata sui social. Chi è stata a farla?, opinionista di Barbara d’Urso oggi non presente in trasmissione.A PROPOSITO DI, LEGGI ...