Ecco il vero motivo della protesta dei gilet gialli contro Macron in Francia

Michael Schumacher - Ecco il vero motivo per cui non abbiamo notizie sulla salute della stella della Formula 1 : La salute di Michael Schumacher, leggenda tedesca della Formula 1, è stata mantenuta segreta da quel maledetto incidente sugli sci del 2013 che gli ha provocato catastrofici danni cerebrali. Sabine Kehm, manager dell’ex pilota, ha sempre sostenuto che le sue condizioni non fossero una questione pubblica, nonostante milioni di fan in tutto il mondo siano in attesa di ricevere informazioni sul 7 volte campione del mondo. In un recente commento, ...

Missionario ucciso dagli indigeni - l’accoglienza con una pioggia di frecce non l’ha scoraggiato : Ecco cosa è successo davvero sull’isola di North Sentinel : John Allen Chau, il Missionario di 26 anni che ha tentato di convertire una delle tribù più isolate del mondo, ha scritto un diario dei suoi ultimi giorni, da cui emerge la sua convinzione di proseguire nella sua missione nonostante stesse affrontando l’aperta ostilità e le minacce alla sua vita da parte della tribù. Negli estratti del suo diario, che la madre ha condiviso con il Washington Post, Chau scriveva della volontà di tornare sull’isola ...

Hellas Verona-Palermo streaming - Ecco dove guardare la diretta della partita : Verona-Palermo streaming – Si gioca un match molto importante valido per il campionato di Serie B, in campo Verona e Palermo, partita per le zone altissime della classifica. Situazione delicata per il Verona, il tecnico Grosso di gioca la panchina, in casa rosanero si pensa anche al futuro del club. In campo il campionato di Serie B, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In ...

Corona-Argento : Ecco cosa ne pensa (davvero) papà Dario : Dario Argento rompe il silenzio sulla love story fra Fabrizio Corona e la figlia Asia, svelando cosa pensa davvero della coppia. La relazione fra la regista italiana e l’ex re dei paparazzi ha fatto molto discutere, non solo l’opinione pubblica, ma anche le famiglie di entrambi. Mentre Nina Moric ha dato (a modo suo) il benestare alla coppia, la madre di Asia Argento, Daria Nicolodi, ha espresso su Twitter tutto il suo disappunto, ...

Gollini rompe il silenzio : "Se ho tradito Giulia? Ecco come sono andate davvero le cose" : Il portiere dell'Atalanta smentisce i pettegolezzi lanciati da Deianira Marzano, che giorni fa ha affermato di averlo visto...

Il vero reddito di cittadinanza potrebbe darcelo il petrolio - Ecco come e a costo zero per lo stato : I benefici per l'economia italiana Nessuno ci dice che i prezzi, così come si sono schiantati in poco tempo ai minimi da un anno, non risalgano con altrettanta velocità. Ad ogni modo, se si ...

Ecco la pizza più originale del mondo. La fanno nel veronese : Arriva da Cerea (Verona) il pizzaiolo più originale del mondo, ma anche il neo detentore del titolo di pizzaiolo chef e pizzaiolo sommelier. Con la sua 'Valpoterra', in omaggio ai prodotti della Valpolicella a partire dall'Amarone usato nell'impasto, Stefano Miozzo vince infatti la terza edizione del contest internazionale #pizzaward, battendo centinaia di concorrenti e conquistando, allo stesso tempo, uno dei nove ...

Il vero lavoro delle Donatella. Protagoniste al GF Vip : ma fuori Ecco cosa fanno… : Da qualche anno le Donatella imperversano. Silvia e Giulia, Giulia e Silvia. Inseparabili e sempre pronta l’una per l’altra. Adesso insieme al Grande Fratello Vip, nell’edizione forse più sottotono di sempre ma nella quale stanno dando il loro contributo. Poliedriche, divertenti, con la battuta pronta e senza paura di commuoversi. Ma, si chiedono in molti, qual è il vero lavoro della Donatella? Verrebbe da dire diversi. La loro fortuna inizia ...

GF Vip : Ecco quando finirà (davvero) il programma di Ilary Blasi : quando finirà il Grande Fratello Vip? Se lo chiedono i telespettatori che, fra ipotesi e smentite, non hanno ancora capito quando andrà in onda la finale dello show. La trasmissione, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe dovuta terminare il 17 dicembre, ma, complici le doppie puntate, con la messa in onda anche di giovedì, il Grande Fratello Vip dovrebbe chiudere prima del previsto. Una chiusura anticipata dettata dagli ascolti piuttosto bassi ...

Tutti pronti per il Black Friday. Ecco le dritte per risparmiare davvero : Mancano pochi giorni al via del Black Friday, il venerdì di super sconti concentrati in un solo giorno che ha conquistato anche gli italiani. Quest’anno è atteso per il 23 novembre. Secondo le stime di Adiconsum, i consumatori che stanno aspettando questo rito del mega shopping sono già in 3 milioni. Per riuscire ad arrivare davvero alle maxi occas...

Straordinario Spettro di Brocken a Barcellona : Ecco cos’è davvero questo strano “arcobaleno circolare” : Straordinario Spettro di Brocken a Barcellona. Il singolare fenomeno è stato catturato dal fotografo Alfons Puertas tra la fitta nebbia della mattina della città spagnola. La vista, quasi spettrale e irreale, ricorda uno strano “arcobaleno circolare” con un’inquietante ombra al suo interno. Possiamo dire che non è finzione, ma neanche realtà: si tratta di un fenomeno piuttosto raro che prende il nome di Gloria o Spettro di Brocken, uno tra gli ...

Ecco il “vero” volto di Gesù : aveva i capelli ricci e il naso lungo [GALLERY] : 1/4 Credit: Dror Maayan ...

Ecco l'inverno - quello vero : arriva "Attila" con gelo e neve (anche in pianura) : Aria fredda dalla Russia, brusco calo delle temperature e prime nevicate: Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni