: Maxi-blitz alle torri di Zingonia (Bergamo) con 50 @_Carabinieri_ impiegati: trovati clandestini e chili di droga.… - matteosalvinimi : Maxi-blitz alle torri di Zingonia (Bergamo) con 50 @_Carabinieri_ impiegati: trovati clandestini e chili di droga.… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Droga: maxi sequestro 700kg di cocaina - Cyber_Feed : • Cyber News • #Droga:maxi sequestro 700kg di cocaina -

Quasidisono stati sequestrati nel vicentino in un container di pellami destinato ad un'azienda di Zermeghedo. E' stato il titolare della ditta,estraneo al traffico,a fare l'incredibile scoperta, avvisando subito i carabinieri. Lasarebbe giunta per errore nell'azienda vicentina, forse per uno scambio di contanier nella fase della spedizione. sono in corso indagini per cercare di trovare una pista che possa condurre all'organizzazione criminale che gestiva il traffico.(Di domenica 2 dicembre 2018)