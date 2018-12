Dramma a Sassari | incendio distrugge appartamento | salva una donna | morto il figlio 25enne

fanpage

: Dramma a Oschiri: si sporge in una cisterna piena d'acqua, cade e muore - Cronaca - la Nuova Sardegna - Enric0Chessa : Dramma a Oschiri: si sporge in una cisterna piena d'acqua, cade e muore - Cronaca - la Nuova Sardegna - lanuovasardegna : Dramma a Oschiri: si sporge in una cisterna piena d'acqua, cade e muore - Sassari24ore : Il dramma del Policlinico sassarese: saltano visite e cure per oltre 2000 pazienti: L'incredibile vicenda della str… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Gaviniccio Cau, 25 anni, èintossicato a causa di undivampato per cause ancora in via di accertamento nel suodi Porto Torres.la madre, che era con lui e che risulta ferita in maniera grave. E' stato un carabiniere ad accorgersi delle fiamme.