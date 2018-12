Donnarumma, lo scherzo delle Iene: il portiere ha un malore durante il finto rapimento

attualitavip.myblog

: Riuscirà @gigiodonna1 a parare questo brutto tiro di @sebagazzarrini? In mutande, tra gli spari, un innamorato pazz… - redazioneiene : Riuscirà @gigiodonna1 a parare questo brutto tiro di @sebagazzarrini? In mutande, tra gli spari, un innamorato pazz… - whisky0122 : Oddio lo scherzo a Donnarumma ahahahahahahahah porello si son visti tutti i 19 anni - gazz_rossonera : Le Iene, lo scherzo a Donnarumma con tanto di rapina e… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)de Le, ildel Milan. Il cognato del 19enne e il suo manager fanno sapere alla redazione che il calciatore ha un appuntamento in centro a Milano per comprare dei vestiti. Il cognato ha voluto organizzare loper far spaventare, sostenendo che fa una vita da “vecchio” e che vuole movimentarla un po’.Mentre ilè nei camerini a provare dei vestiti, si iniziano a sentire degli spari, fino a quando alla fine non entrano quelli che sembrano due rapinatori. Si tratta di due uomini: un innamorato e un suo complice. La persona innamorata cerca nel negozio una commessa, sua fidanzata e fa credere di essere disposto a tutto pur di riaverla indietro e minaccia i presenti di morte. Uno dei commessi per provare a salvare la situazione fa capire che c’èin negozio e il folle inizia a far chiamare il ...