Domenica Live – Puntata del 2 dicembre 2018 – Sgarbi | Lecciso | Gemelle Kessler e Jane

Paola Caruso : la dura replica di Francesco Caserta dopo Domenica Live : Francesco Caserta dopo Domenica Live: “Paola Caruso? Dirò la mia verità” dopo lo sfogo di Paola Caruso avvenuto ieri a Domenica Live, il suo ex fidanzato Francesco Caserta ha voluto replicare alle accuse rispondendo ad alcune domande che gli hanno posto i suoi fan sui social. Al ragazzo è stato per esempio chiesto se avesse visto Paola al cospetto di Barbara d’Urso ieri pomeriggio e che cosa pensasse della donna che ...

Pamela Prati - annuncio in diretta (e tra le lacrime) a Domenica Live : Anche se nessuno ci scommetterebbe nemmeno un centesimo, Pamela Prati ha compiuto 60 anni. E per il suo compleanno, caduto lo scorso 26 novembre, il regalo lo ha fatto lei a tutti i suoi fan che la seguono da anni in tv: ha confessato per la prima volta a ‘Chi’ di essere innamorata del compagno, Marco Caltagirone, imprenditore edile di 53 anni: “Andremo anche a vivere all’estero perché proprio io adoro, adoro l’idea di ...

Domenica Live in prima serata? / Cambio di programmazione per Barbara d'Urso : l'indiscrezione bomba - IlSussidiario.net : Domenica Live lascia il pomeriggio per andare in onda in prima serata? Barbara d'Urso potrebbe cambiare orario, ecco perché

Domenica Live Barbara D’Urso risponde a tono ad Al Bano : Barbara D’Urso alla fine si è tolta un sassolino dalla scarpa a proposito della mancata partecipazione del cantante Al Bano lo scorso 4 novembre alla sua “Domenica Live”. Loredana Lecciso è in studio e parla di un possibile fraintendimento, inizialmente si era parlato di un presunto malore. Al Bano in settimana è andato in diverse trasmissioni, tornando sull’argomento ha detto in pratica che la D’Urso ha ingigantito ...

Barbara D'Urso potrebbe condurre la sua 'Domenica Live' in prima serata : C'è ancora grande incertezza sui programmi che Mediaset proporrà al suo pubblico nei primi mesi del 2019: fatta eccezione per l'Isola dei famosi e pochi altri confermati format, ancora non si sa quale sarà il reality che la rete manderà in onda in primavera (cioè dopo la fine di quello condotto da Alessia Marcuzzi). Il giornalista Davide Maggio, tramite il suo sito, ha anticipato che gli addetti ai lavori starebbero seriamente pensando di ...

Gf Vip - Jane Alexander a Domenica Live parla di Fongaro : 'Con lui mi sento protetta' : Ospite di Domenica Live nella puntata di ieri, Jane Alexander ha parlato di quanto avvenuto dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. Grande protagonista del reality show di Ilary Blasi, l'attrice si è esposta molto, tanto da mettere in discussione il suo rapporto con l'allora fidanzato Gianmarco Amicarelli. Intervistata da Barbara D'Urso nel talk della Domenica di Canale 5, Jane ha svelato che la relazione con il musicista è ...

BOOM! Domenica Live verso lo spostamento in prima serata : Barbara D'urso - Domenica Live Prendete carta e penna, e annotate con cura sul taccuino: Domenica Live potrebbe salutare il pomeriggio festivo di Canale 5. Stando a quanto ci risulta, Mediaset starebbe pensando di spostare il contenitore Domenicale di Barbara D’urso in prima serata, proprio come accadde anni fa con Stasera che Sera! Il movito? Presto detto: al momento sarebbe in bilico la nuova edizione del GF Nip, che – se ...

Barbara D'Urso e la gaffe bollente a Domenica Live : «Il famoso ca**et...». Carmelita chiede scusa : Possiamo tranquillamente affermare che la gaffe di Barbara D'Urso a Domenica Live nella puntata del 2 dicembre è stata commessa nel momento più sbagliato: Santa Carmelita, infatti, si è resa ...