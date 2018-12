Domenica Live | Paola Caruso non si sente bene | Ho scoperto delle cose che mi hanno

Domenica Live - Giulia Provvedi parla del presunto tradimento di Gollini : «Deianira ha inventato tutto» : Dopo averla vista venerdì pomeriggio a Verissimo , Giulia Provvedi è stata ospite a Domenica Live e ha raccontato a Barbara d'Urso tutta la verità sul presunto tradimento del fidanzato Pierluigi ...

Domenica Live - Barbara D'Urso deve interrompere l'intervista con la Caruso : 'Sto male... potevo abortire' : Paura a Domenica live mentre nel salotto di Barbara D'Urso si era accomodata Paola Caruso , reduce da Pechino Express, dove ha scoperto di essere incinta di Francesco Caserta . La Caruso, ora al ...

Domenica Live - Paola Caruso incinta : «Un'altra avrebbe abortito». Malore in diretta - Barbara D'Urso costretta a interrompere l'intervista : Paola Caruso ha scoperto di essere incinta mentre registrava Pechino Express, da allora le cose sono molto cambiate. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi oggi ospite a Domenica Live ha...

GIULIA PROVVEDI VS CECCHI PAONE/ "Non ho la tua cultura ma non sono un pessimo esempio!" - Domenica Live - - IlSussidiario.net : GIULIA PROVVEDI commenta la sua relazione con Gollini a Domenica Live e replica ad Alessandro CECCHI PAONE dopo l'accesissimo scontro.

Paola Caruso sta male a Domenica Live. La D’Urso : “Stai tranquilla” : Domenica Live: Paola Caruso non si sente bene da Barbara d’Urso Dopo la fine di Pechino Express, Paola Caruso è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. L’ex Bonas di Avanti un Altro è tornata ad attaccare l’ex compagno, nonchè padre di suo figlio, Francesco Caserta. La showgirl è al settimo mese di gravidanza, ma Francesco l’avrebbe abbandonata subito dopo aver appreso la lieta notizia. Super emozionata a ...

Domenica Live : Jane Alexander ha raccontato del rapporto con l’ex Gianmarco e cosa c’è tra lei ed Elia Fongaro : Jane Alexander oggi è stata ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live ed ovviamente ha affrontato l’argomento “ex fidanzato” parlando di Gianmarco: “Il post sul matrimonio? Era un post divertente perché quando mi ha... L'articolo Domenica Live: Jane Alexander ha raccontato del rapporto con l’ex Gianmarco e cosa c’è tra lei ed Elia Fongaro proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Barbara D'Urso - nuova gaffe osé : scappa la parolaccia in diretta a Domenica Live - Video : gaffe in diretta tv per Barbara D'Urso, la signora degli ascolti della Domenica pomeriggio, che anche quest'oggi abbiamo ritrovato al timone della sua fortunatissima Domenica Live. Nel corso della prima parte della trasmissione, mentre si parlava di Den Harrow e delle presunte violenze nei confronti della sua ex moglie, la conduttrice partenopea si è lasciata andare ad un lapsus a luci rosse che ovviamente non è passato inosservato e ha fatto il ...

Paola Caruso incinta si sente male a Domenica Live : “Ho scoperto una cosa…” : Domenica Live: Paola Caruso incinta si fa prendere dall’ansia mentre racconta del padre del bambino Archiviata l’avventura a Pechino Express, Paola Caruso è tornata nel salotto di Barbara d’Urso. A Domenica Live l’ex Bonas di Avanti un altro ha raccontato della sua difficile gravidanza e dell’addio del padre del bambino. Secondo quanto raccontato dalla soubrette, […] L'articolo Paola Caruso incinta si sente ...

Domenica Live - Giulia Provvedi risponde a Deianira Marzano : “Quella sera Gollini non era in discoteca” : Giulia Provvedi, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live e racconta il suoi giorni fuori dalla casa del reality di Canale 5. Circa il gossip che l’ha riguardata, alimentato da Deianira Marzano, che aveva sostenuto di aver visto il fidanzato di Giulia Provvedi, il calciatore Pierluigi Gollini, alla discoteca Hollywood di Milano, mentre in un privè si intratteneva con una ragazza, ...