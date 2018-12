Domenica Live | Paola Caruso al settimo mese ha un malore | Barbara D' Urso sospende

Paola Caruso incinta ha un malore in diretta a Domenica Live - Barbara D'Urso costretta a interrompere l'intervista : Paola Caruso ha scoperto di essere incinta mentre registrava Pechino Express, da allora le cose sono molto cambiate. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi oggi ospite a Domenica Live ha...

Domenica Live - Pamela Prati : “Amo Marco e bambini più della mia vita” : Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live la splendida sessantenne Pamela Prati, che ha recentemente confidato al settimanale Oggi di aver avuto due bambini in affido e di vivere un bellissimo momento grazie all’amore. Un piccolo screzio all’inizio dell’intervista, quando Barbara D’Urso ha mostrato a Pamela Prati un suo vecchio provino che la soubrette sarda non ha gradito molto. Ma le divergenze si sono subito ...

Giulia Salemi - la mamma Fariba a Domenica Live : l’attacco di Elena Morali : Giulia Salemi, la mamma Fariba ospite a Domenica Live: arriva la frecciatina di Elena Morali Fariba, la mamma di Giulia Salemi, sta sicuramente animando molti dibattici televisivi nell’ultimo periodo. Uno dei programmi che è chiamata a commentare più spesso, ovviamente, è il Gf Vip. Il percorso di sua figlia all’interno del reality e la relazione […] L'articolo Giulia Salemi, la mamma Fariba a Domenica Live: l’attacco di ...

Elia e Jane a Domenica Live : “Abbiamo fatto i passi che andavano fatti” : Elia Fongaro e Jane Alexander dopo il Grande Fratello Vip: le parole a Domenica Live Elia e Jane sono pronti a vivere la loro storia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Fongaro e l’attrice inglese sono stati ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live in due momenti differenti. All’Alexander è stata riservata un’intervista a […] L'articolo Elia e Jane a Domenica Live: “Abbiamo fatto i passi che andavano ...

Domenica Live - Giulia Provvedi : 'Io tradita? Non ho dubbi sul mio fidanzato' : Dopo averla vista venerdì pomeriggio a Verissimo, Giulia Provvedi è stata ospite a Domenica Live e ha raccontato a Barbara d'Urso tutta la verità sul presunto tradimento del fidanzato Pierluigi ...

Loredana Lecciso/ Al Bano e Romina insieme a Capodanno 'ha invitato anche me - ma...' - Domenica Live - - IlSussidiario.net : Loredana Lecciso ospite nel salotto di 'Domenica Live' condotto da Barbara D'Urso su Canale 5: prende le difese di Al Bano.

Domenica Live - Giulia Provvedi : 'Non avrò cultura - ma non sono una persona negativa' : Dopo essere stata una degli indiscussi protagonisti del gioco del 'Grande Fratello Vip', il reality-show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale di Alfonso Signorini, l'ultima eliminata dalla casa più spiata d'Italia, Giulia Provvedi è apparsa nello studio televisivo di Domenica Live, in qualità di ospite della diretta Domenicale. La sorella della prima finalista del Gf Vip 3 ha avuto la possibilità di confrontarsi con ...

Domenica Live - Barbara d’Urso gela Al Bano : “Ti riferiscono cose sbagliate” : Barbara d’Urso getta il sospetto su Al Bano a Domenica Live Barbara d’Urso ha oggi ospitato Loredana Lecciso per parlare di quello che aveva affermato Al Bano qualche giorno fa riguardo al rinvio della sua ospitata a Domenica Live. Durante quell’intervista il cantante aveva affermato di aver avvertito la conduttrice napoletana che non sarebbe venuto in trasmissione e aveva anche aggiunto che Barbara aveva fatto della sua ...

