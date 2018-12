Domenica Live | Barbara D' Urso e la gaffe più imbarazzante | ' Cazz***' | occhi sbarrati in

Domenica Live - gli ospiti di oggi 2 dicembre : Jane Alexander in studio per la prima volta : oggi, Domenica 02 dicembre, va in onda una nuova puntata di Domenica Live. Anche questa settimana, saranno presenti delle esclusive per il pubblico di Barbara D'Urso. Tra gli ospiti arriva Loredana Lecciso, con un'importante rivelazione sulla sua famiglia e su Al Bano Carrisi. Come tutti ricordano, il cantante pugliese non si è presentato in una puntata del salotto Domenicale all'improvviso senza alcune dichiarazione ufficiale. Barbara D'Urso ...

Anticipazioni Domenica Live : Barbara d’Urso resta sola in studio : Domenica Live: Barbara d’Urso rimane da sola negli studi dopo Pomeriggio 5 (VIDEO) Andrà in onda domani pomeriggio, a partire dalle 13.55 circa, una nuova e scoppiettante puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso, reduce da un’altra settimana di fatiche e successi quotidiani in quel di Pomeriggio 5. E proprio al termine del suo seguitissimo rotocalco pomeridiano firmato Videonews, la popolare conduttrice di Canale5 ieri sera ...

Domenica Live Naike Rivelli critica Barbara D’Urso : Nel corso della puntata scorsa di “Domenica Live”, la D’Urso ha involontariamente mostrato per alcuni secondi la biancheria intima. Un gesto premeditato secondo la Rivelli, che l’ha così punzecchiata su “Instagram”: «Barbara D’Urso: Ogni cosa al suo posto. Non puoi giocare con gli spettatori così… Se vuoi fare del giornalismo serio, fallo, senza farci fare figure di m***».Allegando uno scatto la Rivelli prosegue ...

Milton Morales racconta l'incubo del carcere a Domenica Live : Ho abbassato il finestrino come qualunque cittadino del mondo e le ho detto: 'Non dovrebbe stare al telefono, è pericoloso '' prosegue nel racconto. La poliziotta a quel punto ha chiamato rinforzi. ...

Domenica Live - Patrick Baldassarri : 'Ci vogliamo bene - ma è lei che deve chiedere scusa' : La scorsa Domenica 25 novembre, è avvenuta la messa in onda della nuova diretta di 'Domenica Live', che ha visto Patrick Baldassarri, l'ex-fidanzato di Valeria Marini, aprirsi circa la fine della sua turbolenta love-story vissuta con la showgirl. Valeria Marini: la verità sulla sua love-story Il nuovo appuntamento televisivo di 'Domenica Live' ha riservato al grande pubblico di Canale 5 molte novità. Tra gli ospiti in studio del talk-show ...

Barbara D'Urso record d'ascolti con Domenica Live/ Foto - Domenica In balbetta e la regina di Canale 5 vola - IlSussidiario.net : Barbara D'Urso ha stabilito un altro record d'ascolti con il suo programma contenitore del fine settimana, Domenica Live.

Lady Diana - le rivelazioni del suo amico intimo a Domenica Live : “Vi dico la verità sulla sua figlia segreta” : “Diana sfortunatamente soffrì di bulimia e depressione. Pensò alla possibilità di suicidarsi, a fermarla fu la devozione verso i suoi figli. Voleva fare cose normali, voleva che crescessero in modo normale, ma era impossibile farlo nella famiglia reale e questo è stato motivo di scontro”. A raccontarlo a Domenica Live è Derek Deane, il ballerino e coreografo amico intimo di Lady D, che rivelato alcuni retroscena inediti sulla vita ...

Karina Cascella e Luciana Turina litigano a Domenica Live : Ennesima lite nel solotto di “Domenica Live” tra Luciana Turina e Karina Cascella, che ha visto intervenire anche Barbara D’Urso per riportare la calma in studio. Luciana Turina molto spesso ha raccontato di avere delle difficoltà economiche, invece sarebbe stata avvistata da qualcuno mentre sperperava il denaro giocando a bingo. La Cascella le avrebbe dato della bugiarda facendole perdere il controllo: “Da Riccardo Signoretti accetto la ...