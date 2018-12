Dl sicurezza | prima notte fuori dal Cara per 24 migranti a Crotone

Dl sicurezza - Martina : “Vogliamo fare opposizione? Lanciamo referendum abrogativo ai gazebo del Pd per le primarie” : “La proposta a tutti i candidati del Pd è che i gazebo del 3 marzo, oltre che per scegliere il segretario del partito, siano utilizzati per raccogliere le firme per il referendum abrogativo del dl Sicurezza, che diventino un atto fondante dell’alternativa al governo, su uno dei temi decisivi del confronto tra destra e sinistra”. A dirlo, in conferenza stampa, il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, ...

Il voto sul decreto sicurezza potrebbe essere la prima fiducia del governo Conte : Un iter parlamentare complicato e spesso in salita; tensioni all'interno del governo; fibrillazioni e malumori tra i 5 stelle destinati ad infrangersi contro il muro innalzato da Matteo Salvini, che non ha concesso alcun passo indietro agli alleati. È la cornice che accompagna il via libera definitivo al decreto sicurezza, provvedimento bandiera della Lega giunto all'ultimo giro di boa in zona Cesarini: ...

Israele - Netanyahu richiama gli alleati : 'Prima la sicurezza - evitare le urne' : Benyamin Netanyahu non scioglie il suo governo e rilancia la sfida ammonendo i suoi alleati di maggioranza che in un momento 'così complesso per la sicurezza di Israele' non si può restare senza un ...

Israele - Netanyahu richiama gli alleati : 'Prima la sicurezza - evitare le urne' : Benyamin Netanyahu non scioglie il suo governo e rilancia la sfida ammonendo i suoi alleati di maggioranza che in un momento 'così complesso per la sicurezza di Israele' non si può restare senza un ...

"sicurezza sui treni? Prima di parlare sarebbe meglio informarsi..." : Francesco Balocco, assessore regionale ai Trasporti Riceviamo e pubblichiamo. Battere i pugni sul tavolo va bene per avere qualche titolo sui giornali, ma difficilmente risolve i problemi, soprattutto ...

Lissone. sicurezza Stradale nelle scuole primarie - coinvolti 600 alunni : Complessivamente, saranno 8 gli spettacoli proposti nelle scuole a partire dalle classi della De Amicis e della Buonarroti. Fra gag, battute e storie tutte da ridere, il Centro Teatrale Corniani ...

Salvini : 'Prima si vota dl sicurezza - poi vedo Conte e Di Maio su prescrizione' : Sul provvedimento cavallo di battaglia del ministro dell'Interno il governo ha posto la fiducia, il voto domattina al Senato, prima del vertice chiarificatore -

Decreto sicurezza - il governo pone la fiducia. "Ma prima l'ok del cdm" : Come previsto , il governo pone la fiducia sul Decreto Salvini in materia di sicurezza e immigrazione . Il voto però, precisa il leghista Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ci sarà ...

Decreto sicurezza - Salvini : 'Regalo agli italiani - passerà oggi'. M5S : prima l'intesa sulla prescrizione : 'Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e immigrazione che donerò ...

Decreto sicurezza - Salvini : «Regalo agli italiani - passerà oggi». M5S : prima l'intesa sulla prescrizione : «Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e...

Decreto sicurezza - Salvini : «Regalo agli italiani - passerà oggi». M5S : prima l'intesa sulla prescrizione : «Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e...

Camera - il calendario di novembre : ddl Anticorruzione e dl sicurezza in Aula prima della manovra : prima il ddl Anticorruzione e il decreto Sicurezza, poi la manovra. Mentre in Aula prosegue a oltranza l’esame del decreto Genova, la conferenza dei capigruppo a Montecitorio ha stabilito il calendario di novembre. E la manovra, che oggi ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale, sarà discussa solo a fine mese e comunque dopo il 13, data limite entro cui l’Ue aspetta una risposta. Stando ...

A Gibuti i militari italiani in prima linea su sicurezza e cooperazione : Il maresciallo Bencivenga è campione del mondo di pizza 2015 ed è nel guinness dei primati per la pizza più lunga del mondo segnato all'Expo di Milano. Militare di prima linea in teatri di conflitto ...

Maltempo Calabria - la Protezione Civile : “Prima la messa in sicurezza - poi la conta dei danni” : “Prima dobbiamo cercare i dispersi e mettere in sicurezza i luoghi colpiti dall’alluvione per garantire l’incolumità delle persone che ci vivono e poi cominceremo la conta dei danni, che sono comunque, posso anticiparlo, molto ingenti”. Lo dice all’ANSA il Capo della Protezione Civile calabrese, Carlo Tansi, rispondendo alla domanda su una possibile quantificazione dei danni provocati dall’alluvione che ha ...